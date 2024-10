The Washington Post decidió no respaldar a ningún candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos por primera vez en décadas, una decisión que ha traído controversias, dada la posición crítica del periódico hacia el expresidente republicano Donald Trump.

El anuncio lo hizo este viernes su editor en jefe, William Lewis. El diario evita así posicionarse entre Trump y la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, de cara a los comicios del 5 de noviembre.



"The Washington Post no respaldará a ningún candidato en estos comicios ni en ninguna elección presidencial en el futuro. Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar a ningún candidato presidencial", afirmó Lewis en un artículo publicado en el periódico.



El Post no respaldó a ningún candidato hasta 1976, cuando apoyó al demócrata Jimmy Carter tras el escándalo del Watergate, que el propio diario había destapado. La última vez que el Post no respaldó a nadie fue en 1988.



Desde sus páginas se han investigado durante años las irregularidades y polémicas de Trump y de su entorno, y ha sido muy crítico con la retórica del magnate y su negativa a aceptar la derrota electoral de 2020 frente a Joe Biden.

La decisión equidistante de William Lewis, en el cargo desde el pasado enero, ha sentado mal a muchos periodistas del diario. Martin Baron, exdirector del Post durante el mandato de Trump (2017-2021), dijo a la radio NPR que esa decisión es un acto de "cobardía" que facilitará que Trump pueda "intimidar aun más" al dueño del diario, el multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon.

De hecho, Bezos consideraría que un apoyo del Post a Harris sería causal de represalias a sus negocios si Trump gana las elecciones. De allí la decisión de ser equidistante, en una decisión que ha generado críticas y cancelación de suscripciones.



Una polémica similar se ha dado esta semana en Los Ángeles Times, en el que la jefa del Consejo Editorial Mariel Garza renunció a su cargo en protesta porque el dueño del rotativo, Patrick Soon-Shiong, bloqueó el apoyo del diario a Harris.



La candidata demócrata ha recibido el respaldo editorial de una gran mayoría de medios como The New York Times, The Boston Globe, The New Yorker, Vogue y Rolling Stone.

A su vez, el tabloide conservador New York Post, propiedad del magnate Rupert Murdoch, anunció este viernes su respaldo a Trump a pesar de haberlo criticado en 2021 por el asalto al Capitolio.