Cines

AVENTURAS CANINAS

Animación. Dir: Visiliy Rovernskiy. ATP

Showcase. Cas 12.10*, 14.05 hs (*solo sáb y dom)

BEETLEJUICE 2

Con Michael Keaton, Jenna Ortega. Dir: Tim Burton. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.05*,14.30, 22.20 hs (*solo sáb y dom)

BERNADETTE, LA MUJER DEL PRESIDENTE

Con Catherine Deneuve, Michel Vuillermoz. Dir: Léa Domenach. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.20, 17.30, 19.40 hs

DALIA Y EL LIBRO ROJO

Animación. Dir: David Bisbano. ATP

Cinépolis. 14.45*, 17.15 hs (*solo sáb y dom)

Showcase. Cas: 14.15 hs

EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN

Documental. Dir: Patricio Dondo, Simón Delacre. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 20.20 hs

Hoyts. Cas: 16.30 hs

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 hs

EL APRENDIZ

Con Sebastian Stan, jeremy Strong. Dir: Ali Abbasi. SAM 16 años

Cines del Centro: Sub: 17.30, 20.00 hs

Cinépolis. Cas 17.20, 22.40 hs

Hoyts. Cas: 14.00*, 19.15 hs (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 18.40 hs

Showcase. Sub: 14.35, 19.45, 22.30 hs

EL JOCKEY

Con Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho. Dir: Luis Ortega. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Cas: 17.40, 20.00 hs

Showcase. Cas: 16.55, 21.55 hs.

GIRL PICTURE

Con Oona Airola, Mikko Kauppila. Dir: Alli Haapasalo. SAM 13 años

Cine El Cairo: Hoy, 20.30 hs

GLADIADOR (2000)

Con Rusell Crowe, Joaquin Phoenix. Dir: Ridley Scott. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 21.30 hs (excepto sáb y mié)

Hoyts. Sub: 22.00 hs

GUASÓN 2: FOLIE A DEUX

Con Joaquin Phoenix, Lady Gaga. Dir: Todd Phillips. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 22.35 hs

Nuevo Monumental. Cas: 18.50, 21.45 hs

Showcase. Cas: 16.05, 19.05, 22.05 hs; Sub: 16.25, 19.25, 22.25 hs

LA LEYENDA DEL DRAGÓN

Animación. Dir: Jianping Li, Salvador Simó. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.30 hs

Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.50 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas 15.00, 17.15 hs

Nuevo Monumental. Cas: 16.30 hs

Showcase. Cas 13.55, 16.00, 18.10 hs

LA SUSTANCIA

Con Demi Moore, Margaret Qualley. Dir: Coralie Fargeat. SAM 16 c/Res

Hoyts. Cas: 22.00*, 22.15** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Showcase. Sub: 16.35, 19.30, 22.30 hs

LO QUE QUISIMOS SER

Con Eleonora Wexler, Luis Rubio. Dir: Alejandro Agresti. ATP

Showcase. Cas: 14.05, 20.15 hs

POLTERGEIST

Con Craig T. Nelson, JoBeth Williams. Dir: Tobe Hooper. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Sub: 22.30 hs (jue y lun)

ROBOT SALVAJE

Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.10, 18.20, 20.30** hs (*solo sáb y dom) (**desde vie)

Hoyts. 3D Cas: 17.35 hs; 2D Cas: 14.00*, 15.10, 16.30, 20.00 hs (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 16.20, 17.20, 19.00 hs

Showcase. Cas: 12.15*, 14.10, 14.45, 17.00, 17.20, 19.35, 22.00 hs (*solo sáb y dom)

SONRÍE 2

Con Naomi Scott, Sossie Bacon. Dir: Parker Finn. SAM 16 años c/Res

Cinépolis. 21.45*, 22.40 hs (*solo sáb)

Hoyts. Cas: 14.20*, 16.00, 19.00, 21.50**, 22.50* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 19.35, 22.15 hs

Showcase. Cas: 14.00*, 16.45, 19.30, 22.15 hs Sub: 14.20, 17.05, 19.50**, 22.40 hs (*no se emite dom) (**no se emite jue)

SUPER/MAN

Documental. Dir: Ian Bonhöte, Peter Ettedgui. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 19.15 hs

Hoyts. Sub: 19.35 hs

Showcase. Sub: 19.10 hs

THE PARTY

Con Kristin Scott Thomas, Timothy Spall. Dir: Salli Potter. SAM 16 años

Cine El Cairo: Hoy, 18.00 hs

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE

Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor. Dir: Kelly Marcel. SAM 13 años

Cines del Centro Cas: 15.10, 17.40 hs; Sub: 20.10 hs

Cinépolis. 4D.3D Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.30 hs; 3D Cas: 14.00*, 16.30, 19.15, 22.00 hs; 2D Cas: 14.30*, 17.00, 18.00, 19.45, 22.15, 23.00 hs; 2D Sub: 20.30 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 hs; DBOX.2D Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs; 3D Cas: 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 23.00 hs; 2D Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.30 hs

Nuevo Monumental. 3D Cas: 19.00 hs; 2D Cas: 14.50, 16.30, 17.20, 19.45, 21.20, 22.10 hs; 2D Sub: 21.10 hs

Showcase. 3D Cas: 12.40*, 15.00, 17.30, 20.00, 22.35 hs; 2D Cas: 12.00*, 14.20, 16.00, 16.50, 18.30, 19.20, 21.00, 21.50 hs; 2D Sub: 12.20*, 14.00, 14.40, 16.30, 17.10, 19.00, 19.40, 21.30, 22.10 hs (*solo sáb y dom)

WHITNEY HOUSTON THE CONCERT

Recital. Dir: Marty Callner. ATP

Showcase. Sub: Hoy, 14.00 hs

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Belgrano 200 bis

La Delio Valdéz. Sáb 2 de nov, a las 21 hs

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Visual Sound Sessions. Jazzy Beatles versions + dibujo percusivo. Hoy, a las 20.30 hs

BIOCERES ARENA

Córdoba 3475

Groovin' Bohemia. Vie 8 nov, a las 22 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Mamma Mia. Jue 7, vie 8, sáb 9, dom 10 de noviembre a las 20.30 hs

C. C. ATLAS

Mitre 645

Mathias Rodríguez presenta Con los ojos Abiertos. Jue 31, a las 21 hs

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Cavalleria Rusticana. Ópera célebre de Pietro Mascagni. Dir. musical: Marcelo Ayub. Dir. escénica: Sebastián Núñez. Hoy, a las 19 hs; Jue 31 y sáb 2 de nov, a las 20 hs

Furia Barroca II. Entre mimesis y burlas. Presentación del Ensamble Fulmini, Mar, a las

20:30.

Intenors. Clásicos de la lírica, boleros y pop. Vie 8 nov, a las 20 hs

METROPOLITANO

Junín 501

Tan Biónica. Vie 1, sáb 2 y dom 3 de nov, a las 21 hs

EX SOCIEDAD RURAL

Bv. 27 de Febrero y Caesar

Wos. Sáb 23 de nov, a las 21 hs

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

El lado C de Diego Capusotto. Sáb 9 de nov, a las 21.30 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Lo Lumvrise. El trío rosarino presenta Bolas de Plata. Sáb 2 nov, 23 hs.

Pequeños grandes momentos. historia que nace de una columna digital de ayuda para quienes necesitan algún tipo de apoyo emocional. Dir. Dalia Elnecavé. Sáb 2 de nov, a las 21 hs

Topa & Muni. Show de Halloween. Hoy, a las 16.30 hs

CEC

Paseo de las Artes 310

Las especies nativas. Obra de teatro independiente que reflexiona sobre la situación de nuestros humedales. Jue 31, a las 21 hs

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos y conexiones estrambóticas. Dir: Francisco Fissolo. Vie de oct, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

La última sesión de Freud. La obra se centra en el legendario psicoanalista que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa para discutir sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida. Dir: Daniel Veronese. Sáb 2 de nov, a las 20 hs.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Adoro esta vida mía. Obra que revive la magia de la ficción de la década del 70. Dom de oct, a las 19 hs.

Ensayo Vania. Una fallida representación sobre la felicidad. Dir: Pablo Fossa. Los jue de oct, a las 20.30 hs.

Crepuscular, como una luz en primavera. ¿El amanecer, no es acaso el instante más íntimo y profundo, un abismo, un crepúsculo?. Dir y dramaturgia: Rody Bertol. Sáb de oct, a las 21 hs.

LA OTRA BARCA

San Lorenzo 3484

La hora del lobo. Un encuentro entre cuatro personas, a la hora en la que acaba la noche y despierta el alba. Los vie de oct, a las 21 hs

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051

El Susto. Una mucama, la señora y su marido, conviven en una comedia bizarra llena de plantas de plásticos, perlas falsas y muchos miedos. Hoy, a las 21 hs

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Ezequiel Campa. Sáb 2 nov, a las 20 hs

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2808

Raly Barrionuevo. Sáb 9 de nov, a las 21 hs