Fue más o menos así: el 28 de octubre de 1983 --mañana es un nuevo aniversario de las vísperas de la democracia-- durante el cierre de campaña del peronimo, el popular gremialista Herminio Iglesias –popular del “conmigo” y “sinmigo” del diccionario gorila y entre las chicas que querían hacer de rebeldes sin parecerse a la Alejandra de Sábato, gritaban “¡Herminio Emperador!”-- , exhibió un féretro de cartón pintado de rojo y blanco, los colores de la Unión Cívica Radical, con el nombre de Raúl Alfonsín y una corona fúnebre con musgo y todo, encendió o le encendieron una antorcha con cuyo fuego pretendió quemar la utilería anterior. No lo logró inmediatamente –Dios no siempre es peronista-- Pero Herminio no quería matar a Alfonsín, quería que fuera derrotado.

El pez por la boca muere

Eso era una metáfora o una performance, señor presidente, sino quiere recibir lecciones del decano de Filosofía y Letras que se manifestó en la entrega de los Martín Fierro .

Pero sus palabras -que no pienso repetir porque es hora de no contestarle más allá de los términos de un juicio político- literales y dirigidas a quien sufrió un atentado a muerte de un declarado libertario que confesó como un Severino di Giovanni gagá (¿ve? Esto vendría a ser una metáfora) : “yo quería matar a Cristina”.

Las insistencias del brutalismo libertario (expresión de Bifo Berardi) y de las de toda derecha de facto, suelen influir en las conciencias bajo la forma de permisos tácitos o peor, de tácitos premios honorarios. La insistencia de la prensa procaz y lesbofóbica en el crimen de Lucio --más allá de las irrefutables estadísticas que tiene a las madres como minoría en la violencia ejercida sobre los niños-- con la participación de figuras señeras de los antiderechos como Raúl Magasco, fundador del grupo Más Vida y presidente del Partido Celeste, Agustín Laje, (pseudoletrado, silogista apropiador de Foucault) y fundador de la organización cordobesa Fundación Libre, y Nicolás Márquez autor de El libro negro de la nueva izquierda. Cuando el relato es una farsa, luego libertarios apasionados ¿no era acaso una venia para el ataque con fuego de molotov a Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Mercedes Figueroa y Sofía Castro Riglos ( la única sobreviviente) arrojada por Justo Fernández Barrientos?

Cuando la violencia es casi una orden

Días atrás la pantalla de TV mostraba el cadáver de una paloma, la caída estrepitosa de une vieje, un caniche con múltiples heridos. La justificación del dueño del agresor canino, encocorado con C5N, fue ”no pienso ponerle bozal, él es libre”. Sí, la libertad expropiada muta sus definiciones hasta caerse del diccionario, cuando se llama “error” a escribir desde cancillería Falklands por Islas Malvinas, el hambre vuelve zombis vengadores a los famélicos y los medios antes llamados "hegemónicos” pasan a ser Tik Tok y en general las redes sociales, puede que Mirtha suene al Che Guevara, reciba un Honoris Causa y este gobierno radicalice hasta a los sectores más impensados, provocando una revolución por el absurdo .

Parece necesario aclarar que los modos de la política tal cual los conocíamos, mutaron hasta ser irreconocibles -aunque el neoliberalismo capitalista tanático ya venía apropiándose del espacio global- en el momento en que escuchamos como valor negativo, incluso escandaloso, la expresión "justicia social". No respondamos al brutalismo libertario que no escucha ni quiere ser escuchado. Y se alegra del dolor que produce. No cedamos a asestar palabras psiquiátricas como hacían los doctores tecnopolíticos de la generación del ochenta que patologizaban la protesta social y encerraban a pobres e inmigrantes bajo la definición de “locos morales” cuando franqueaban los límites de su clase. Pienso que la palabra es indemne a la realidad aunque hable de ella. Se puede censurar, entristecer, ocultar, pero siempre habrá fugas, como las clandestinas que se achicaban hasta el borde justo de la inteligibilidad, esos “caramelos” como el escrito en papel Minifold doblado varias veces, donde Rodolfo Walsh escribió su Carta a Vicki . Como dice la filósofa Luciana Cadahia, en México, Chile, Colombia, Brasil, hay procesos emancipadores y no debemos caer en nuestro complejo de excepción por la provisoria influencia de un presidente neolib obsesionado por la sodomía y el ano envaselinado.