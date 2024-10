Mauricio Macri va a tener que sacar a relucir todo su oficio de tahúr en las próximas negociaciones por el Presupuesto 2025. El expresidente quiere proveerle a Javier Milei de los votos para aprobar el proyecto, pero tiene una fuerte presión de sus gobernadores para no llegar a un acuerdo si el mandatario no respeta las promesas que se fueron haciendo a lo largo de todo el año y que fueron varias veces incumplidas. En una reunión de la cúpula del PRO, los gobernadores le detallaron, uno por uno, los puntos que quieren que Milei respeto. Son distintas transferencias de fondos fijadas por ley o acordadas en sucesivos entendimientos este año. Todas tienen algo en común: Milei prometió y luego no cumplió. Por eso, quieren que todo quede plasmado negro sobre blanco en el Presupuesto 2025. No será fácil, pero las negociaciones ya arrancaron. Anoche, el asesor presidencial Santiago Caputo se reunió con diputados del PRO en la casa del jefe de bloque, Cristian Ritondo, para empezar a acercar posiciones.

La relación entre el macrismo y La Libertad Avanza viene dando pasos hacia un mayor acuerdo, pero todos son difíciles y cargados de contramarchas y obstáculos. Ya lograron armar una mesa de coordinación parlamentaria en Casa Rosada de la que participa Ritondo (y cuya última incorporación fue el radical Rodrigo De Loredo). También se armó una bilateral política entre el exministro de Seguridad bonaerense y Santiago Caputo, que sigue siendo blanco de las críticas públicas de Macri. Solo en la última semana, el expresidente remarcó que acumula demasiado poder, que puede remover ministros y que Milei sabrá hasta qué punto quiere darle tanto lugar a un asesor.

En medio de la tensión por el armado electoral de 2025, anoche, Caputo cenó con legisladores del PRO, junto al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Además de Ritondo participaron del encuentro Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Martín Yeza, entre otros. Para las próximas semanas preparan una cumbre más amplia en la que sumarían diputados libertarios.

Más allá de estos contactos, en lo que es la negociación del Presupuesto 2025, hay obstáculos que tienen que ver con la falta de respuesta del Gobierno de Milei a las gestiones de PRO en provincias y municipios. Para empezar, la actitud del oficialismo es llamativa: se la pasan diciendo que, para ellos, mejor si no hay presupuesto, porque pueden manejar las partidas con mayor discrecionalidad. Por momentos, parece que el PRO y otros aliados están más interesados en darle un presupuesto a Milei que sus propios legisladores. Tiempos extraños.



Pliego de condiciones

Para ordenar las posiciones, Macri llamó la semana pasada a un encuentro de la cúpula del PRO. Estuvieron los gobernadores de Chubot Nacho Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el jefe de Gobierno Jorge Macri, y los intendentes de Vicente López, Soledad Martínez; de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, además de los diputados Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal. Como siempre, al representante de Patricia Bullrich, Damián Arabia, no lo invitaron. Ya está acostumbrado.

En ese encuentro, los gobernadores dieron detalles de la charla que habían tenido con Milei en la Rosada y en la cual se pudieron poner de acuerdo en poco y nada. El presidente había almorzado con Frigerio y Torres, además de con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el de San Juan, Marcelo Orrego. Es decir, todo el espectro PRO y Juntos por el Cambio, menos los de la UCR. El encuentro duró unas dos horas y ninguno de los temas que le plantearon -por ejemplo, las cajas jubilatorias provinciales- tuvo una respuesta favorable.

Por eso, en la reunión de la cúpula del PRO tanto Torres como Frigerio le detallaron a Macri cuales son los puntos que quieren imponer en una negociación por el Presupuesto y sin los cuales no deberían estar los votos del PRO. Son cinco temas:

1. Las transferencias que adeudan a las cajas previsionales provinciales

Desde que empezó a gobernar Milei, cesaron las transferencias a las provincias por las cajas de jubilados. Cada provincia, como puede, se viene haciendo cargo de pagar. Algunos distritos, incluso, ya judicializaron la falta de pagos de Nación. Según el portal Chequeado, en 2023 la Nación giró a las cajas provinciales 16,1 billones de pesos. Esa es la dimensión de la deuda de este año.

El Gobierno de Milei prometió ante distintas coyunturas en el Congreso en las que necesitaba votos que se iba a poner al día con las cajas previsionales. En casa caso, prometió y después no cumplió. Ahora, al parecer, la Rosada tiene una nueva idea para incumplir esa promesa: hacer auditorías a las provincias para encontrar deudas con la Nación que eximan a Milei de pagar esa deuda con las cajas previsionales. Como con las universidades, el nuevo discurso del Gobierno es que las provincias se niegan a ser auditadas. "Tal vez a algunas provincias chicas les de mal la auditoría, pero en las grandes como Córdoba o Santa Fe es mucho mayor la deuda que tiene la Nación con las provincias", señalan desde el PRO.

2. Un mecanismo de distribución del fondo de ATN que no se viene ejecutando.

3. La eliminación de las asignaciones específicas que tiene el impuesto a los combustibles líquidos.

Se trata de un dinero que no está yendo a las provincias. Los gobernadores del PRO plantean que se tiene que hacer una distribución directa a las provincias, ahora que el Estado nacional no se está ocupando de la obra pública ni a través de Vialidad Nacional, del FONAVI, ni del impuesto a los combustibles. "Son recursos que salían de ese impuesto y hoy no hay nada en ejercicio", advierten en el PRO.

4. El pago de la compensación del Consenso Fiscal.

5. Las obras públicas que acordaron con Nación que se traspasaban a las provincias, y que -antes de transferirlas- el Gobierno nacional debía pagar las deudas con los contratistas, para entregarlas a las provincias sin deudas. Eso no ocurrió. Y tampoco figura en el anexo del Presupuesto 2025.

Cada tema que tiene para plantear el PRO tiene un eje en común: son acuerdos que hicieron con Milei y luego se incumplieron y en algunos casos son transferencias que se deberían hacer por ley y el Gobierno está desacatando la normativa vigente.

Luego de la exposición de sus gobernadores, Macri planteó que había que cerrar filas detrás de esos reclamos y conseguir que la mayoría se incluyan por escrito en el Presupuesto. Hay un énfasis especial en no aceptar más promesas orales.

Tras el encuentro, indicaron que van a apoyar el presupuesto 2025 siempre que se cumplan con esos reclamos de los gobernadores e intendentes. Cerca de Macri, remarcaron que desde marzo que se vienen planteando algunos de estos reclamos, sin que el Gobierno de Milei concrete una promesa. "Siempre vamos a garantizar -como ha demostrado nuestro partido con su voto en el Congreso- un Presupuesto con equilibrio fiscal", indicaron en el entorno del ex mandatario.

La realidad es que, al igual que los gobernadores, Macri viene teniendo la misma falta de respuesta de Milei cuando plantea esos temas. Solo logró destrabar este año el de la coparticipación porteña, que reclamaba Jorge Macri y que Milei fue cumpliendo parcialmente hasta que finalmente el jefe de Gobierno anunció un acuerdo definitivo (que, también, hay que ver si se cumple). El ex presidente se plantea que, si se van a plantear un frente político, falta mucho en el terreno de construir confianza y "sinergia" y "trabajo en conjunto", como dijo en Mar del Plata.