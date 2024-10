"El ferrocarril es fundamental para el desarrollo de toda nuestra cadena productiva", expresó el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, en una rueda informal con medios salteños que se desarrolló el viernes en el mítico Boliche Balderrama en la ciudad de Salta.

"Nos enteramos que se iniciará el proceso de concesión del Belgrano Cargas y que estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher", remarcó Martín de los Ríos en referencia al organismo que depende del Ministerio de Economía nacional y gestiona el nuevo período privatizador argentino.

El ministro salteño explicó que la concesión de los ramales que administra el Belgrano Cargas y Logísticas SA -desde su conformación en 2013- se dividirá en tres subgrupos: infraestructura, material rodante y talleres. "Para nosotros el tema infraestructura es muy sensible porque necesitamos ramales críticos para todo el Norte, como el C14 para la minería, el C12 y C18 que son los ramales cerealeros y llevan nuestra producción a los puertos de Rosario y Buenos Aires, y el C15 que debe funcionar porque nos conecta con (el Estado Purinacional de) Bolivia", detalló el funcionario salteño. "Por eso nos interesa que Salta participe en esa mesa", añadió ya en alusión directa a la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de gestionar ante Nación -junto con otros mandatarios del norte argentino- la administración provincial de esas vías ferroviarias.



Si bien el anuncio oficial acerca del proceso privatizador de Trenes Argentinos Cargas ocurrió el miércoles durante la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial Manuel Adorni, los gobernadores del norte del país, en particular Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca, ya habían expresaron ante Javier Milei su interés en que el Belgrano Cargas y Logísticas SA pase a manos de las provincias norteñas y no de privados.

Ocurrió durante el asado que ofreció el lunes último el presidente de la Nación a los gobernadores que lo apoyaron con sus diputados nacionales para sostener los vetos a la suba de jubilaciones y a la financiación universitaria. En ese contexto plantearon la necesidad de incorporar en el Presupuesto 2025 partidas específicas destinadas a obras pendientes, como el nodo logístico en General Güemes y la administración provincial de los trenes para abaratar costos. "El famoso tema del flete", le recordó Sáenz a Milei, según informó un medio salteño.



"Para nosotros el Nodo Logístico de Transferencia Multimodal es muy importante, al igual que el Puerto Seco en General Güemes", explicó a Salta/12 el diputado provincial Germán Rallé. "El Parque Industrial está pensado en ser el eje central del desarrollo del Correo Bioceánico", recordó el legislador que representa a ese departamento salteño y preside el bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción en la Cámara Baja provincial. "Es muy importante que esa obra se termine", remarcó, "porque generaba 1200 puestos de trabajo y lamentablemente, al asumir el nuevo gobierno nacional, tomó la decisión de paralizar todas las obras".

Rallé criticó a la Nación por no conceder un status prioritario a la construcción del Nodo Logístico en el norte del país. "Debe terminar la obra, para que Salta se transforme en un lugar central en el desarrollo industrial del NOA y el NEA", insistió. "Con las privatizaciones ya tuvimos una mala experiencia", recordó en la entrevista con este diario. " Si vuelve a ser como en la década del 90", por las privatizaciones durante el menemismo, "va a ser devastador en Güemes. La gente se acuerda de los años noventa", marcó. "Y si la mirada del privado se enfoca en señalar que el ferrocarril da pérdida, entonces perderemos el único medio barato que tiene la gente para trasladarse de General Güemes a Salta y viceversa", cerró ya en referencia al rol del Estado en el transporte de pasajeros a bajo costo para los usuarios.



Carlos Rosso, actual intendente de la comuna de General Güemes (en el departamento que lleva el mismo nombre) no ocultó su preocupación por el impacto que tendrá la privatización del Belgrano Cargas en el municipio que ahora administra. "Creo que si la privatización no es clara (...) y deja gente sin trabajo, no (será) nada positivo", respondió a Salta/12. Insistió en que para acompañar el proceso privatizador del Belgrano, la Nación deberá considerar la situación de los y las trabajadoras, sus familias, y el impacto social que tendrá la decisión que tomó la administración de Javier Milei.



"Nosotros vemos con mucha preocupación la privatización del Belgrano, más que nada por el ramal C14 que vincula a la provincia de Salta con el Pacífico", respondió por su parte el senador provincial por el departamento Los Andes, Leopoldo Salva. Recordó que muchos salteños nacidos en la jurisdicción que representa, todavía hoy recuerdan tiempos pasados cuando funcionaba con regularidad el tren tanto de cargas como de pasajeros. "Era parte de nuestra vida, porque permitía la salida de nuestros pueblos hacia Salta y también hacia Chile", rememoró en alusión al Ferrocarril Trasandino.

Salva anticipó que apoyará "la decisión de la provincia para que nuestro ferrocarril sea operado por el Estado salteño". Agregó que "pedirá a los legisladores nacionales que ayuden y cooperen para (no perder) esa herramienta de gran envergadura". Para el senador provincial, el ferrocarril es clave para la economía del departamento Los Andes, porque permite el desarrollo del turismo y, actualmente, de la producción minera que experimenta un nuevo auge. "Ya vivimos los años 90. Los trenes son muy necesarios porque nuestras rutas y caminos no dan abasto", reflexionó Salva. "Creo que el tren continúa siendo una gran el gran alternativa, así que veo la privatización anunciada realmente con mucha preocupación", insistió.