El gobierno nacional confirmó su intención de eliminar la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero admitió que no tiene los votos suficientes en el Congreso. “Los tiempos se van acotando y no queda tiempo para tomar esta decisión, no me parece que la discusión política esté apoyada en esos temas. Veo difícil que podamos llegar a un entendimiento con esto”, señaló ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipando que la apuesta del presidente Javier Milei y sus aliados está puesta en lograr un buen resultado en las elecciones legislativas del año próximo para no depender de las negociaciones y alianzas que debe tejer hoy en el Parlamento que avancen sus propuestas.



“Hoy no contamos con el apoyo necesario en el Congreso para llevar a cabo la eliminación de las PASO”, aseguró Francos en una entrevista radial, aceptando la debilidad legislativa que tiene La Libertad Avanza (LLA) y que le dificulta el avance de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para ser tratados por diputados y senadores. “La falta de consenso en el Congreso representa un obstáculo significativo”, destacó el funcionario aludiendo a las dificultades del oficialismo para generar consenso y avanzar en una reforma electoral que haga caer a las primarias y así suprimirlas del calendario con el objetivo de achicar gastos del Estado.

La apuesta de LLA está puesta en las elecciones legislativas del 2025 en las que intentará aumentar su caudal electoral para nutrir los bloques en las cámaras de diputados y de senadores y evitar la dependencia que pesa hoy sobre los hombros de sus legisladores para lograr acuerdos con otros bloques. El plan electoral de Milei y LLA ya fue lanzado semanas atrás con un acto en el Parque Lezama encabezado por el Presidente y continúa rodando con una campaña para asentar a LLA a nivel nacional, digitada por la secretaria General de la Presidencia y presidenta del partido, Karina Milei. En tal sentido, Francos explicó que si el oficialismo sale bien parado de las legislativas 2025 el gobierno podría “impulsar no solo esta medida, sino también otras reformas políticas que tenemos en agenda”, aludiendo a la eliminación de las PASO entre otras proyectos. El jefe de Gabinete afirmó que las internas abiertas “no cumplen con su propósito original de dirimir internas partidarias”, insistió en que se trataba de “un costo enorme para el Estado”, y opinó que era “una molestia generalizada para los ciudadanos”.

“Tengo en claro que el PRO y LLA tienen una parte del electorado en común”, señaló el funcionario enviando un mensaje a sus aliados macristas , porque gran parte del plan de Milei y sus seguidores está puesto en absorber el electorado que dejó al PRO en tercer lugar en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, destacó el los apoyos que tuvo el gobierno de Milei por parte del ex presidente, Mauricio Macri, y la fórmula que presentó Pro para disputar la presidencia en 2023 integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri. “Estamos seguros que nos vamos a convertir en un espacio muy importante en diputados en el próximo período”, vaticinó Francos confiando en la estrategia que impulsa Bullrich en la que promueve que el PRO se disuelva y forme parte de LLA.