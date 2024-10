El expresidente Evo Morales denunció al actual mandatario de Bolivia, Luis Arce, como el responsable del atentado que vivió este fin de semana, cuando el vehículo en el que se trasladaba este domingo recibió 14 disparos en la zona de Lauca Ñ, en Cochabamba. Para el líder boliviano, el objetivo del plan era impedir que pudiera presentarse en las próximas elecciones y que, de esa manera, el gobierno actual mantuviera el poder y ocultara sus actos de corrupción. Se recalienta aún más la interna entre Arce y Morales.



En una entrevista exclusiva con la 750, Morales afirmó que lo que vivió este fin de semana no fue un acto más en su contra. Sin embargo, describió el atentado como lo peor que le ha ocurrido en la vida. "Tantos disparos. Me amedrentaron, me torturaron, pero esto es lo peor. Y nada menos viene de Luis Arce”. “Esto ha sido lo peor para mí en mi vida", sintetizó, al tiempo que aclaró: “Yo no me voy a ir. En 2019 era para salvar vidas. (Ahora) me quedo en Bolivia, vamos a resistir”.

Historial de amenazas

Además, recordó cómo este atentado llega en medio de duras amenazas: “Ya en 2022 y 2023 el excomandante de las fuerzas armadas, Juan José Zúñiga, comentaba que había que ‘bajar’ a Evo. En términos militares, ‘bajar’ es matar”. Pero hay más: “Aquí tengo el periódico del 25 de julio; el diputado Rolando Cuellar dice que ‘si Evo Morales quiere salir en cajón, no tiene que venir a El Alto’. Cuando habla de ‘cajón’ se refiere a salir muerto”.

“Yo tenía una concentración, e igualmente cuando retornaba el responsable de comunicación decía que ‘algo tenía que pasar’. En julio, el 19, el equipo de comunicación dijo ‘hay que matarlo, hay que agarrarlo, ya no hay tiempo’. Anteayer, alguien en el ministerio de Gobierno dijo ‘festeje muy bien el cumpleaños, tal vez no lo vuelva a festejar’”, enumeró ante la consulta de Cynthia García.

Lo grave de la denuncia es que llega incluso al presidente Arce, su exministro de Economía y su exsocio político. “El Gobierno de Luis Arce está involucrado en el atentado. Hablan de matarme desde hace tiempo. Cuando Arce retornó de Rusia, se reunió con ministros de Gobierno. La gente estaba unida en una rebelión indígena. Enojado, Lucho les dijo a los ministros que para acabar con el MAS había que matar a Evo, y para eso había que cambiar el mando militar, porque el mando anterior no le obedeció”.

El “plan negro” de Arce

Evo advirtió rápidamente: “Quiero decir que en 2021, Lucho Arce, mediante su equipo de comunicación, preparó un plan negro para pensar en cómo destruirme. Ahora, ni políticamente pueden destrozarnos, ni social ni sindicalmente. El pueblo está con nosotros. Mi delito es haber convocado a una marcha para salvar a Bolivia”.

Morales además describió a Arce como "corrupción, mala gestión y protección al narcotráfico". "Esa es su base para gobernar. Si yo fuera presidente y le pasara esto incluso a un opositor, hubiera llamado para expresar mi solidaridad. Eso significa que ellos son responsables. Si fuera Arce, cambiaría inmediatamente a mi ministro de Defensa y de Gobierno, y que se investigue. Pero nada, cero”, se indignó el expresidente boliviano.

Corrupción y ocultamiento

Para Evo, buscan inhabilitarlo "como sea". "Y no pueden", resaltó. Por eso, dice, "intentan sentenciarme y no van a poder". "Están perdiendo jurídicamente. Políticamente estamos bien. Socialmente estamos excelente. Intentaron con los medios de comunicación, no pueden. Ahora intentan acabar con la vida. Todo para proteger los arcos de corrupción de Luis Arce y su familia”, agregó.

“Porque detrás está el litio, están los recursos naturales. El golpe (de 2019) no fue solo del gringo al indio, sino también a nuestro modelo económico. Nosotros demostramos que el modelo basado en la nacionalización e industrialización puede cambiar el rumbo del país. Bolivia estuvo primero en el crecimiento de América Latina. Tenía un gran plan 2030, 41 plantas de litio, todo paralizado”, finalizó.

Esta declaración llega semanas después de que la fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunciara la emisión de una orden de detención contra el expresidente para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y abuso sexual. Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y abuso sexual con una menor de edad.