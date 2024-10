En su habitual "reflexión conceptual" diaria, este lunes Cynthia García analizó la caída del consumo masivo de alimentos y el desplome del poder adquisitivo que generan las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

“La fotografía de un sábado en un supermercado es que no hay gente”, graficó la periodista y conductora de La García en la 750. “Hace 10 años no se podía ir un sábado a un supermercado porque estaba atestado de gente, las colas eran larguísimas”, señaló.

Asimismo, criticó la tapa del diario Clarín en la que se informa sobre la caída del consumo, pero presentado bajo el eufemismo de “cambio de hábito” en la sociedad argentina.

“La semana pasada salieron los números de la caída del consumo. Clarín lo puso en tapa el fin de semana porque es harto evidente: Menos compras y cambio de marcas, el consumo en la era Milei. Este título está mal. Este título tiene que decir Desplome del poder adquisitivo. La gente no llega a fin de mes. No va a los supermercados porque no tiene para comprar lo que necesitan”, afirmó.

“El 83% de los encuestados redujeron sus compras en bienes de consumo masivo. A su vez, el 45% de los argentinos bajaron este año las compras de carne, a pesar de que fue un producto que subió un 30% menos de un tercio de la inflación del periodo”, enumeró.

Para la periodista y conductora, señalar este hecho “como un cambio de hábito de consumo, o como cuando planteaban los beneficios de comer tierra, es estar ocultando, en la construcción de sentido, una política de empobrecimiento”.

En este contexto, García advirtió sobre los peligros de las billeteras virtuales y sus préstamos con tasas de intereses muy altas, casi “usureras”.



“Los préstamos de las billeteras virtuales tienen un alto porcentaje de interés y la gente lo toma para pagar deuda. Porque tiene deudas de la tarjeta de crédito, porque tienen deudas familiares. ¿Qué hace la gente cuando no llega a fin de mes? Se endeuda. Estos mecanismos están generando un enorme nivel de endeudamiento en los sectores populares y en la clase media”, advirtió.

En este contexto, la periodista se preguntó: "¿Hay solo perdedores de este Gobierno de Milei o también hay ganadores?”

“No hay solo perdedores, hay ganadores en el Gobierno de Milei. Empresas que han crecido interanualmente en el resultado neto de sus cotizaciones en bolsa. Las empresas de energía, gas y agua ganaron. Las empresas de petróleo y derivados son parte de los ganadores de este Gobierno. Algunas empresas de alimentos y bebidas, a pesar de las bajas en el consumo -como Molinos Río de La Plata, Mastellone, Arcor-, son parte de los ganadores en este Gobierno. También por supuesto el sector financiero, Clarín y Telecom son parte de los ganadores”, aseguró.

“No te comas la curva de que todos estamos mal. Todos los que dependemos de un salario estamos mal. El sistema financiero, el círculo rojo, la concentración mediática y las empresas de energía que hacen que vos no puedas pagar tus tarifas son los ganadores de este momento”, sentenció.