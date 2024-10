Boca, lejos de la pelea por el título de la Liga Profesional, apunta sus cañones a dos objetivos de cara al final de la temporada. Por un lado la Copa Argentina. Por el otro, el que realmente importa, la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¿Qué necesita el Xeneize?

Boca sabe que no puede permitirse dos años consecutivos sin jugar la Copa Libertadores. El perjuicio es económico por los millones que no se cobran en premios, anímico en cuanto a que hinchas y socios no ocultarán su malestar, y deportivo en cuanto a que desmotivará al plantel y a potenciales futuros refuerzos de jerarquía.

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025?

La Liga Profesional

La Liga Profesional le quedó muy lejos a Boca, por lo que no podrá clasificar a la Libertadores como campeón. A falta de 8 fechas —24 puntos en juego— tiene 25 unidades y está a 13 del puntero Vélez, con 15 equipos en el medio.

Tabla anual del fútbol argentino

Otra alternativa es la tabla anual (clickear en las tres líneas de la parte superior derecha de la tabla). Allí clasifican los primeros 3, pero se abren otras posibilidades. Al ser Vélez también líder aquí, en caso de ser campeón abrirá otro cupo.

De esta manera, Boca con 50 puntos está a 4 de River, el cuarto de la clasificación anual y por el momento el último que se mete en la Libertadores. En el medio Estudiantes con 54, pero que ya se ganó su lugar por ser campeón de la Copa de la Liga, Racing con 52 y Huracán con 51. El Globo y la T son los dos que le pelean al Fortín, por lo que lo más probable es que se libere el mencionado cupo.

La Copa Argentina

La otra vía para Boca es ganando la Copa Argentina. Es por eso que el ciclo de Gago, que comenzó de muy mala manera con una dura derrota 3 a 0 ante Tigre, tuvo algo de alivio tras el triunfo por penales ante Gimnasia luego de empatar 1 a 1. El Xeneize enfrentará a Vélez el 22 de noviembre por las semifinales.

