El diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin aseguró que el peronismo saldrá fortalecido de la interna en el Partido Justicialista (PJ), que en las últimas semanas ocupó por completo la agenda pública, y se mostró confiado en que no habrá elecciones el próximo 17 de noviembre. "Yo creo que no. Obviamente la Justicia en Argentina siempre es una duda, pero ha seguido muy de cerca el tema. Es obvio que hay una lista que ha presentado todos los avales y otra que no", señaló el legislador tucumano, en referencia a la candidatura a la presidencia del PJ del gobernador riojano, Ricardo Quintela.

En esa línea, consultado por el rol del peronismo en esta etapa política de la Argentina, el legislador y candidato en la lista que encabeza Cristina Kirchner en el PJ remarcó la importancia de contar con una estructura partidaria sólida. "Es muy importante que el PJ esté constituido y tenga una presidencia fuerte. Que tenga un trabajo no solo de plantear una posición frente al Gobierno sino para que empiece a construir una opción para que seamos elegibles en las próximas elecciones", sostuvo.

Por otra parte, y a la espera de que la jueza María Servini defina el pedido de Ricardo Quintela para que la junta electoral del PJ acepte su lista y pueda así competir el 17 de noviembre próximo, Yedlin expresó que le hubiera gustado alcanzar un acuerdo con todos los sectores del peronismo. "No lo conseguimos", lamentó. Y criticó la judicialización del debate: "Creo que está de más. Si no tenés los avales no podés concursar. Si uno hiciera la elección a pesar de no tener los avales, se abriría un camino peligroso", remarcó.





Y continuó: "La presentación de avales era en digital y en papel. No hubiera sido tan difícil poder mostrar que los avales estaban en condiciones, si hubieran estado. Y después hubo plazos y tiempos, eso se podría haber resuelto. La sensación es que en algún momento se dejó de buscar la idea de ir a la elección y se buscó la idea de hacer una lista de acuerdo. Si no, uno ya se tiene que empezar a poner conspiranoico y pensar que hay una intención oculta".

"Yo creo que el compañero Quintela ha sido una de las voces más importantes que hemos tenido en estos meses contra Javier Milei. Se plantó muy duro en su provincia, y eso se lo tenemos que reconocer. Pero a mí lo que me parece es que, una vez terminado esto, tenemos que estar todos juntos y empezar a pensar en una opción real de gobierno", agregó.

Cuidar a Axel Kicillof

Además, Yedlin se refirió al futuro del peronismo, en medio de las diferencias públicas que el sector que responde a la expresidenta muestra para con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "El peronismo tiene que hacer un esfuerzo en cuidar a este tipo de dirigentes, porque son el futuro del peronismo. No hay que entrar en las chiquitas. La política también tiene historia, entonces es 'una vez vos me hiciste esto, yo te hago lo otro'. Y ahí sí me parece que no estamos entendiendo lo mal que lo está pasando la gente", expresó.

"El peronismo va a salir fortalecido. Ya el hecho de que todo el mundo esté hablando del PJ es volver a darle importancia a un partido que durante mucho tiempo no la tuvo. Es cierto que cuando uno gobierna el partido pierde brillo, pero en la oposición es importantísimo tener un partido que esté trabajando. Vamos a salir fortalecidos porque Cristina se puso a hacer esto".

Y planteó: "Hay cosas de fondo que hay que animarse a resolver. Nunca nos animamos a resolver la coparticipación, el tema de los derechos laborales, la integración del sistema de salud. Y a este Gobierno hay que reconocerle que se animó, a pesar de que no coincida con nada. Para el lado incorrecto, pero se animó. Eso es una enseñanza para que, cuando uno esté de vuelta en el poder, las cosas se hagan. Porque lo que no se hace, te lo hacen los otros. Y te lo hacen mal".