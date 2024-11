El presidente Javier Milei le dio una entrevista a su novia Yuyito González en su programa del Canal Ciudad Magazine "Empezar el día". "Vos conocés el backstage", bromeó Milei ante las consultas de su novia y aseguró que, en la previa de la entrevista, "por una cuestión de profilaxis no estuvimos juntos". "Las medidas son antipáticas, pero vos no sos una persona antipática, sos una persona sensible, simpática, es lo que la gente no conoce", planteó Yuyito el objetivo de la entrevista, que -como era de esperar- en ningún momento incomodó al Presidente, salvo al final cuando ella lo encaró para besarlo y él quedó medio descolocado.

La inflación de Milei

El mandatario inició la entrevista ofreciendo sus pronósticos contrafácticos de la inflación de 17 mil por ciento a la que estaba destinada la economía argentina antes de su asunción, valoró "estar cumpliendo" con "el ajuste más grande de la humanidad" e insistió en la idea de que el Gobierno alcanzó el superávit fiscal.

El Gabinete

En el repaso personal de su gestión, Milei destacó a sus ministros de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello; quien estaba en el piso del canal durante la entrevista y fue nombrada como la celestina de la pareja. Sobre Bulrrich y Pettovello dijo que cumplieron con "terminar con los intermediarios de la pobreza, los piquetes y bajar los homicidios".

"Si no fuera por la humildad y el gran corazón de la doctora Bullrich y Mauricio Macri yo hoy no sería presidente", reconoció también.

Contra la UCR y las universidades

Entre las consultas sobre la vida privada en la Quinta de Olivos --"es realmente un Palacio y para que yo no tenga que salir de ahí, tiene de todo", relató Milei--, el jefe de Estado volvió a apuntar su acusación contra el presidente de la UCR, Martín Losteau, para justificar el ajuste contra las universidades públicas.

"Cuando los fuimos a auditar no quisieron. Mirá lo que pasó esta semana. Justo, esta semana, que la UBA se niega a ser auditada, se le meten a Losteau a la oficina. ¡Qué casualidad!", lanzó sobre el ataque registrado en la oficina de Losteau en el Comité Nacional de la UCR, y sosteniendo la falsedad respecto de la falta de auditorias a las universidades públicas.

El despido de Mondino y la purga en Cancillería

Antes de ser forzado por su novia a cantar canciones a capela tomados de la mano, Milei también volvió a cargar contra el personal diplomático tras despedir a Diana Mondino por "el imperdonable error" de votar en contra del bloqueo económico a Cuba en la ONU. El jefe de Estado confirmó el proceso de auditoria contra el personal diplomático que estuvo detrás de aquella decisión y prometió que "van a ser sumariados y echados todos los responsables".

Luego calificó al personal de carrera de Cancillería como personas que "están enamoradas de la burocracia internacional" y los apuntó por "vivir una vida parasitaria". "Son un conjunto de imbéciles, fatalmente arrogantes", insistió Milei y dijo estar listo "para echarlos a todos como traidores a la patria"."No podés votar lo que te parece, la política exterior la define el presidente. Si querés tomar decisiones, tenés que formar un partido y ganar las elecciones", los desafió.

Los perros de Milei

En otro tramo de la entrevista con su pareja, Milei contó que los caniles de sus "hijos de cuatro patas" lo construyó reformando "una casa ecológica" que había construido la ex primera dama Juliana Awada. Yuyito se encargó de indicar que los perros del mandatario "son hermosos", como para despejar las dudas sobre su existencia.

Ópera en Olivos

La vedette --a la que el presidente la calificó como "una madraza"-- también le preguntó por las reuniones de ópera que Milei realiza en el auditorio de Olivos los domingos por la noche. El jefe de Estado habló del encuentro que tuvo ayer con el economista Juan Carlos de Pablo, el filósofo Alejandro Rozitchner y el periodista y jefe de la sección Economía de Clarín, Ezequiel Burgo.

Entre las reflexiones a las que arriba con el grupo de "nerds de la economía", Milei señaló: "No podés satisfacer los deseos de todos todo el tiempo." "La primera ley de la economía es saber que no hay todo para todos, y la primer ley de la política y violar la ley de la economía", repitió el presidente una de sus citas de cabecera.

Contra la izquierda

En tren de resaltar la entrevista al Milei sensible, Yuyito pasó un bloque de videos para que el jefe de Estado se exprese sobre sus sentimientos. De un recorrido de campaña en Bahía Blanca, a la visita de estudiantes de primaria a la Casa Rosada, de la agresión contra el militante anarcocapitalista Fran Fijap al video del llanto presidencial por la canción de feliz cumpleaños interpretada por los Granaderos.

El jefe de Estado se detuvo en el ataque a Fijap para volver a despuntar su mensaje de odio contra los militantes de izquierda, al calificar "de debilidad del alma" a ese postura política y luego calificar de "cobardes" y "basura" a quienes persiguieron a Fijap. Milei contó que no solo visitó al otro día la casa de empandas donde el militante libertario se refugió, luego de provocar a los manifestantes, sino que también invitaron a Olivos y le regalaron una moto al trabajador de Rapi que lo cubrió con su bicicleta. Fijap no fue parte de esa visita a la quinta presidencial, "porque a Fran lo veo con más frecuencia", señaló Milei.

"Soy tu fan"

"Soy tu fan. Soy tu fan, mi amor", le agradeció Yuyito al presidente por su visita estrechándole la mano por enésima vez. En el bloque de cierre, Milei presentó a su equipo de trabajo diario, entre los que convocó al vocero presidencial Manuel Adorni, a la "amiga" y "superministra" de Capital Humano, Sandra Pettovello --"que está cosechando la admiración de muchas personas", consideró el presidente-- y la diputada nacional Lilia Lemoine, a quien agradeció por haberle "cambiado el look".

"Vaya que acá hay fuerzas del cielo, ¡eh!", celebró Milei sobre su equipo y cerró contando su primera entrevista con su novia, un año atrás durante la campaña presidencial. La idea de que asista a un programa "de esas características" había sido de Lemoine "para que la gente conozca que sos un ser humano", confesó el mandatario entre risas.