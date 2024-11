El gobierno provincial se reunió con los gremios docentes para avanzar en la implementación de la hora extra en las escuelas primarias. Desde Amsafé entienden que el cierre del ciclo lectivo “no es el mejor momento” para aplicarlo y plantearon la necesidad de que la extensión horaria sea registrada con la creación de horas cátedras. “Creemos que una de las características que debe tener el sistema educativo es la previsibilidad y hacer una modificación a esta altura del año nos parece que no es conveniente”, explicó Rodrigo Alonso, secretario general del gremio. En tanto, desde Sadop ven con buenos ojos la iniciativa, que permitirá mejorar el salario docente luego de una paritaria que consideran insuficiente. “Nuestro planteo es que ese porcentaje se contemple para el aguinaldo y, principalmente, que pueda tener una continuidad más allá de este ciclo lectivo”, sostuvo Martín Lucero, referente de los docentes privados.

La semana pasada el gobierno provincial anunció la puesta en marcha de un programa que busca extender una hora las clases, para reforzar los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas primarias de la provincia, con el foco puesto en la alfabetización. El nuevo régimen extiende la jornada escolar a 25 horas semanales (45 minutos más por día) y permitirá que 13.291 maestros de grado puedan acceder a un incremento en sus ingresos que rondará entre los 85 mil y los 150 mil pesos, según la antigüedad. El programa cuenta con financiamiento del gobierno nacional y, en un principio, estaba dirigido únicamente a las escuelas públicas. Sin embargo, en Santa Fe el gobierno también destinará fondos para que la hora extra se implemente en las escuelas de gestión privada. En lo que resta del ciclo lectivo la medida será optativa tanto para alumnos como para docentes, con la intención de que pase a ser obligatoria a partir de 2025.

En ese marco, el ministro de Educación, José Goity, se reunió con representantes de Amsafé para avanzar en la implementación del nuevo programa, que se pondría en marcha a mediados de noviembre. Desde el gremio plantean algunos reparos. “Esta altura del año no es el mejor momento para poder pensar una reorganización de horarios y de funciones en la escuela”, explicó Alonso, en declaraciones a Rosario/12. “Creemos que una de las características que debe tener el sistema educativo es la previsibilidad y hacer una modificación a esta altura del año nos parece que no es conveniente”, detalló.

El dirigente también reclamó mayor claridad respecto a los objetivos pedagógicos que tendrá esa hora extra en las aulas. “Planteamos la necesidad de discutir la cuestión pedagógica y lo que se va a llevar adelante en esa extensión horaria. A nuestro entender no debe ser solo con una mirada puesta en la alfabetización. Lo que proponemos es poder darle continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje y al trabajo que llevamos adelante cada maestro con su grupo de alumnos”, expresó.

Desde el gremio también sostienen que la extensión horaria debe ser registrada con la creación de horas cátedras, o bien con una transformación del cargo que permita resguardar un salario con aportes a la caja de jubilaciones, a la obra social y que sea bonificado por antigüedad. Además hubo un pedido para que esas horas extras también tengan su correlato en los equipos directivos, que cumplirán nuevas funciones en el marco del programa. “Lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una discusión de fondo a largo a plazo y que se sostenga en el tiempo, no solo estos meses”, finalizó.

Los privados

Desde Sadop no ven con malos ojos la implementación de la extensión horaria. En primer lugar, que la decisión del gobierno provincial los incluye dentro de un programa que no alcanzaba a las escuelas privadas. Pero además, desde el gremio entienden que permitirá mejor la situación salarial de los trabajadores, en un año donde las negociaciones paritarias no se dieron de la mejor manera para el sector. “Nuestro planteo es que ese porcentaje se contemple para el aguinaldo y, principalmente, que pueda tener una continuidad más allá de este ciclo lectivo”, sostuvo Lucero, en diálogo con Rosario/12. “Históricamente los sindicatos docentes hemos estado a favor de que la jornada tenga horas extras y que los chicos estén más tiempo en las escuelas”, añadió.

La reunión entre provincia y los docentes privados se dio el pasado viernes. En el gremio coinciden con Amsafé en que su implementación sobre el final del ciclo lectivo no es la más oportuna. Sin embargo, que el programa empiece a regir a mediados de noviembre también tiene aspectos positivos: no solo que podría contemplarse para el aguinaldo de diciembre, sino que también regiría durante enero y febrero, donde los docentes alternan entre el receso y las tareas de planificación para el próximo ciclo lectivo.

“Lo que nosotros planteamos principalmente es que pueda tener continuidad y eso nos lleva a pensar la posibilidad de alguna reforma en los nomencladores del cargo. Como en la educación privada no hay mucha expectativa de que un docente pueda trabajar en dos cargos, incrementar 45 minutos la jornada laboral es una manera de avanzar hacia esa jornada extendida y generar un beneficio al docente”, evaluó Lucero.