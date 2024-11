El candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, azuzó este martes los rumores de un fraude electoral "masivo" en Filadelfia, que las autoridades locales no tardaron en desmentir.



"Hay muchos comentarios de TRAMPAS masivas en Filadelfia. ¡¡¡Se acerca la aplicación de la ley!!!", dijo el magnate neoyorquino en su red social, Truth Social.



Filadelfia es la mayor ciudad de Pensilvania, el estado bisagra más importante de los siete que podrían decidir las presidenciales de este martes porque reparte 19 de los 270 compromisarios del Colegio Electoral necesarios para que se declare ganador Trump o la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.



El Departamento de Policía de Filadelfia dijo no estar al tanto de los supuestos hechos denunciados por Trump. Según comentó a la cadena CNN, no estaban al corriente de ningún problema con la votación que haya requerido una actuación policial.



Este mismo martes el Partido Republicano indicó en un comunicado que cuando se abrieron los centros de votación en Filadelfia por la mañana, "cuatro trabajadores electorales republicanos designados por el tribunal fueron bloqueados del proceso y expulsados ilegalmente".



"Esto es un delito y no debería suceder en una elección justa y segura", señaló la agrupación, para quien lo sucedido "se trata de una violación inaceptable de la confianza pública, que socava la transparencia en las elecciones de Filadelfia".



Posteriormente, el propio Trump informó que todos los trabajadores electorales republicanos habían podido acceder a los colegios para observar la votación.



El partido dijo "estar luchando para proteger el voto en Filadelfia y en todo el país" y destacó que "negarse a permitir que los republicanos ingresen a la sala amenaza la integridad y la seguridad de las elecciones de Pensilvania".



Trump y miembros destacados de la cúpula republicana siguen sin reconocer los resultados de 2020, en los que se impuso Joe Biden, y desde el principio del actual ciclo electoral han declarado que sólo reconocerían el desenlace si consideraban que el proceso ha sido justo y transparente.