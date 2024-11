El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, cruzó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien afirmó que durante un viaje a Córdoba vio muchos campos con silobolsas y reclamó al sector agroexportador que liquide los granos y no especule con una eventual suba del dólar. "Todavía no hemos iniciado la siembra", le aclararon al funcionario libertario.



Consultado por 750, Laucirica afirmó que “no hay silobolsas porque todavía no hemos iniciado la siembra y los grandes gastos que esto conlleva". "Siempre hay alguna silobolsa, esto lo hemos explicado hasta el cansancio, porque se va vendiendo según las necesidades”, afirmó el líder de Coninagro.

Además, Laucirica le recordó a Francos que “Octubre fue récord en ventas y en ingreso de divisas por soja". "Esto ocurre todos los años, es un tema que siempre tenemos presente", señaló. "Hoy se queda con ella como una moneda de reserva para preservar sus ingresos. En la medida en que hay un incentivo o una perspectiva diferente, el productor vende la soja”, señaló.



Francos lanzó duras críticas este martes durante una entrevista en la que aseguró que durante un viaje desde Río Cuarto observó "toda una enorme zona productiva del agro con muchas silobolsas" "Vimos gente que todavía no liquidó. Pero no importa, es un detalle”, dijo con ironía.

El titular de Coninagro le contestó que el sector no especula. "El silo es una forma de resguardar la moneda. No vas a vender si no tenés en qué gastar. Reconozco que la inflación ha bajado bastante, pero esta es una manera de proteger el dinero”, sintetizó.

“Hemos hablado sobre la necesidad de dar incentivos a la producción. Pasó con el trigo, donde hubo una baja de aranceles en los fertilizantes y se sembró un 9 por ciento más. Ellos (por el Gobierno) son muy conscientes de esto, pero no sé en qué contexto lo dijo Francos, porque es un tema que hemos hablado muchas veces”, añadió.

Además, resaltó que “con el tipo de cambio también tenemos un problema". "A mí no me gusta hablar de si el dólar está alto o bajo; yo digo que necesitamos una paridad cambiaria competitiva”, sintetizó. "Muchas veces tenemos un dólar que hace que los vecinos vengan a comprar a Argentina y otras, un dólar que lleva a los argentinos a comprar en los países vecinos. Este ir y venir nos lleva a pedir una moneda competitiva”.

“No sé cuánto debería ser el dólar, los economistas lo sabrán. Además, necesitamos bajar el costo argentino y lograr un alivio fiscal. Hoy despachar un contenedor cuesta hasta cinco veces más que en Brasil. Ahí perdemos cualquier competitividad que podamos tener con la moneda”, finalizó.