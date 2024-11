Los números de las cuentas nacionales, el mercado de trabajo y de indicadores sociales de pobreza e indigencia profundizan una certeza acerca del rumbo de la actual administración que se oculta tras una serie de espejismos que llenan el día a día de las noticias. La economía argentina vive un proceso de estanflación profundo que destruye capacidades públicas y privadas, apuntando en el largo plazo a la desvalorización de las prácticas cotidianas de la sociedad. Con un único punto de salida que es la primarización de la actividad económica, con eje en la actividad minera.

Las cuentas nacionales siguen mostrando caídas interanuales de dos dígitos en las ramas productivas del complejo que da vida al mercado interno, esto es, la industria manufacturera, la construcción y el comercio. Mientras que los únicos complejos productivos que crecen son los vinculados al sector primario.

El grado de industrialización, es decir, la participación del valor agregado del sector manufacturero sobre el PBI, es el más bajo de los últimos veinte años, que es el período donde se inicia la serie de cuentas nacionales. Contrario sensu, los rubros que componen el sector primario experimentaron alzas interanuales de más de gran magnitud, encabezados por el agro, cuya base comparativa, por la sequía del año pasado, introduce una distorsión estadística al análisis.

Le sigue la actividad pesquera, de gran volatilidad en su desempeño y de relativa poca importancia. Cierra la lista el sector minero, la única rama productiva que durante los últimos años ha exhibido un crecimiento consistente y es la principal apuesta productiva del actual gobierno.

Así como las finanzas ajustan más rápido que la economía real, ésta, a su vez, reacciona con más prontitud que el mercado laboral. Esta segunda etapa de la recesión se manifiesta en el ámbito señalado con los siguientes síntomas: a) crecimiento de la tasa de actividad por la caída de los ingresos; b) leve caída del volumen general de la ocupación y c) alza a un ritmo cada vez más acelerado del subempleo y el desempleo.

Esta lentitud de adaptación sucede, porque, por suerte, todavía existen regulaciones laborales que obstaculizan los despidos masivos y hay agentes económicos que siguen siendo optimistas y confían, ingenuamente, en la reversión del actual contexto híper recesivo.

Destrucción

A estos datos trimestrales hay que agregarle la tendencia, expresada mensualmente, al estancamiento de la tasa de inflación en niveles en torno al 3-4%, valor muy alto considerando la profundidad de la caída del nivel de actividad.

La solidez del piso está cimentada por dos acciones de política pública tomadas por la actual administración: a) la desregulación de mercados de servicios cuyo comportamiento oligopólico desató un incremento de valores de mercado sistemáticamente por arriba del aumento promedio de la tasa de inflación, cuyos casos paradigmáticos son la salud y las comunicaciones y b) la reducción de los subsidios al consumo de servicios públicos como parte de la estrategia de ajuste fiscal que conduce indefectiblemente al aumento de las tarifas por la utilización de la energía y el transporte, que conlleva dos impactos sobre la tasa de inflación. El primero, directo en el gasto de las familias. El segundo, indirecto, en los costos de producción de otros bienes y servicios privados, ya que la energía y el transporte son insumos de uso difundido en toda la actividad productiva.

Con la destrucción de capital productivo y de habilidades de la fuerza de trabajo, se están desvalorizando las capacidades económicas e institucionales de una sociedad industrializada, urbana, con una población medianamente culta, muy organizada socialmente y bastante integrada en materia territorial.

La manufactura, el comercio y la construcción no son meramente actividades económicas sino también organización de prácticas sociales. Para que estos sectores de la economía adquieran la importancia que deberían tener en la Argentina, se necesita infraestructura pública, disponibilidad de recursos financieros, un sistema de investigación científica que aporte a la productividad, una moneda plena y una población sana, educada y con poder adquisitivo lo suficientemente alto para formar un mercado interno sólido, condiciones derivadas de políticas económicas que solo se cumplen parcialmente.

Mercado interno

El mercado interno es un punto clave en nuestro país. Argentina es una nación periférica ubicada lejos de los grandes centros de consumo mundiales y con una cantidad de población que hace extremadamente difícil la consecución de grandes economías de escala como las que tienen países tan disímiles como la India, China, Brasil o Vietnam.

Por lo que el mercado interno compuesto por una población educada y bien pagada es un punto clave para generar ventajas competitivas en la línea de producir mercancías y servicios sofisticados que compitan por diferenciación de producto más que por costo.

Estas condiciones no nacen de un repollo ni se generan espontáneamente. Las prácticas, entendidas como la materialización de decisiones públicas y privadas, hacen a las condiciones y no al revés. Y el proceso de generación y reproducción de estos requisitos, incluida la población y la organización territorial, se producen por acumulación de praxis a lo largo del tiempo que no están exentas, por supuesto, de errores, conflictos y retrocesos. Muchas de éstas son expresiones institucionales.

No es casual que la Argentina disponga de muchos mecanismos de construcción colectiva, sindicatos, cooperativas, movimientos sociales y cámaras empresariales con una vida política muy activa. Esto es un síntoma típico de una sociedad que puja permanente por las condiciones de bienestar que hacen a un proceso de desarrollo, que, además, por lo descripto, son particularmente valiosas en nuestro país.

El problema son las contratendencias, entendido como la organización de elementos regresivos y reaccionarios que obstaculizan el desarrollo o, como en el caso de la administración actual, pretenden directamente desbaratarlo.

La mayoría del bloque social que abona estas posiciones se constituye alrededor de la idea equivocada de que Argentina es un país con ventajas competitivas estáticas basadas en sus recursos naturales, antes el agro, hoy el petróleo y el litio, y que su destino como nación reside en la captación y circulación de las rentas respectivas, tal como efectivamente se organizó el país rico e injusto al final del siglo XIX, proyecto con muchas limitaciones y exclusiones y que ya hizo eclosión hace casi cien años.

Lo paradójico de todo esto es que pese a su virtual desaparición como modelo de organización social, existen vastos sectores de la población que creen que efectivamente todavía es posible resucitarlo. Algo así como pretender dar vida a los dinosaurios. Y lo peor es que esta idea está extendida incluso en sectores de poder que saldrían perjudicados.

Proyecto de país

Y más grave que la concepción es la práctica. En el proyecto de país de la ultraderecha, la organización territorial se reduce a los enclaves donde se encuentra la extracción de minerales.

En resumidas cuentas, si en la organización sobre la base de la renta agraria sobraba población, ahora sobra también territorio. Por eso, la actual administración no tiene ningún conflicto en reconcentrar el Estado en sus funciones coercitivas y desentenderse de rubros tales como la educación, la salud o la obra pública.

Su construcción de consenso se basa en los aspectos negativos de la anterior etapa y en una contención que mantenga a una parte de la población, no a toda, por cierto, en un estado subordinado cuasi vegetativo.

Lo lamentable de todo este asunto es que mientras la coalición gobernante dominada por el capital minero y el financiero internacional, un desprendimiento del bloque concentrado, empujan un proyecto inviable, las representaciones políticas de los respectivos conglomerados sociales perjudicados siguen disputando sobre una realidad que ya no existe, en lugar de proponer construir el país industrial y desarrollado que la sociedad argentina merece y, para lo cual, existen condiciones materiales e institucionales que, si bien están deterioradas, se pueden todavía recuperar.

De seguir por este camino, ni siquiera los bloques en disputa van a tener la capacidad de reproducirse como tales. Y cuando llegue el inevitable fracaso de esta concepción de país minero y fascista, no va a haber prácticas ni decisiones para poder darle viabilidad a la necesaria alternativa.

*Economista