El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Eduardo Tavani, denunció que la Corte Suprema desoye el reclamo de los organismos de Derechos Humanos para convocar a la comisión interpoderes.

"La respuesta ha sido más o menos la misma siempre. Siempre lo es a través de terceras personas, nunca fuimos recibidos por los miembros de esta Corte", aseguró Tavani en la 750.



El pedido de reactivación del ente creado en 2008 tiene que ver con que bajo la presidencia de Javier Milei, los juicios de lesa humanidad perdieron vigor. La comisión interpoderes, que funcionó hasta el 2016, estaba integrada por los tres Poderes del Estado, la Procuración General de la nación, el Consejo de la Magistratura y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos.

"La intención de su creación tenía que ver con la necesidad de coordinar tareas vinculadas al juzgamiento de esos crímenes, fundamentalmente orientar, acomodar, discutir y resolver, las distintas problemáticas que se iban produciendo a lo largo de esos procesos en todo el país", explicó Tavani a Escuchá Página|12.



Sin embargo, en 2016 se agotó su funcionamiento. En 2020, hubo un intento del entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz por reactivar la comisión, pero los organismos de derechos humanos advirtieron que sus intenciones eran otras: "No significó absolutamente nada, fue una lavada de cara, varios organismos no participamos de esa convocatoria porque era evidente que era una suerte de intento de hacer lo que no iba a ocurrir", aseguró el titular de la APDH.

El reclamo ahora es por la necesidad expresa de que las causas avancen, sobre todo, porque en las investigaciones de lesa humanidad el paso del tiempo es perjudicial: "Hay muchas en instrucción que esperan a ser elevadas a juicio oral, es necesario también recuperar lo que había sido una práctica de la comisión, a instancias inclusive de la propia Corte, que era la posibilidad de disponer de personal especial para justamente el juzgamiento y la tarea investigativa", detalló, por último, Tavani.