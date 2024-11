El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, publicó un video en el que se pronuncia a favor de que se revisen los fueros parlamentarios.

"Se habló mucho y se habla de los privilegios de la política y hay dos temas que siempre me hicieron ruido y que le hacen ruido a la gente", dijo en el video en el que cuestionó los fueros parlamentarios al asegurar que con ellos, legisladores y legisladoras tienen la posibilidad de "no ser molestados si están sospechados de alguna comisión de un delito".

El mandatario aseguró que el Congreso tiene que dar "la posibilidad del desafuero para que la justicia pueda avanzar" en caso de que un legislador esté sospechado de haber cometido un delito, una posibilidad que en realidad ya existe.

Sáenz también criticó la inmunidad de opinión, dijo que en el recinto legislativo se puede "decir cualquier barbaridad", sin ser "molestados, ni indagados; ni pedirle que ratifique o rectifique esos dichos".

El gobernador agregó que le parece "muy bien terminar con los privilegios de la política", y por eso consideró necesario analizar constitucionalmente la oportunidad de reformular estos aspectos, porque "todos somos iguales ante la ley", sostuvo.

Horas antes de la publicación en redes de este video, el gobernador encabezó la habilitación de la nueva vía de circulación entre el barrio Grand Bourg y la Circunvalación Oeste en la capital salteña.

En una ronda de medios le consultaron sobre los "atorrantes" que hubo en su gestión anterior, en referencia al ex secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz, actual miembro del Tribunal de Faltas municipal, que viene despertando la atención desde que se supo que facilitó el ingreso irregular a un penal del asesor político Darío Monges, asesinado después. Cruz también es mencionado en videos de reuniones de Monges con el sindicado jefe de sicarios Cristian Gabriel "Gringo" Palavecino.

Ante la consulta, Sáenz respondió pidiendo que si hay certeza sobre hechos delictivos, se hagan las denuncias formales, puesto que "es lo que corresponde a un funcionario público".

Nuevamente habló sobre los fueros. "Acá no hay fueros para nadie. Si la justicia nos llama, tenemos que ir. Acá estamos acostumbrados a que muchos no se presenten a la justicia. Cuando los llaman, pasan los años, pasa la causa y nunca se hace nada. Hay que llamarlos a todos y se tienen que presentar y defender su honor si realmente así lo sienten y así lo creen", sostuvo.

En los últimos meses se han conocido investigaciones sobre hechos delictivos que involucran a actores políticos de la provincia. El asesinato de Darío Monges, cometido en 2022 y que se juzga en la Justicia Federal porque se habría cometido por desaveniencias en actividades vinculadas al narcotráfico, reveló detalles que involucran a Benjamín Cruz, que fue secretario de Seguridad de la primera gestión del gobernador Sáenz, con actividades irregularidades o que rayan lo ilegal.

El ex funcionario provincial fue imputado recién este año por tráfico de influencias por haber posibilitado el ingreso irregular de Monges al penal de Orán, a visitar al sicario Oscar "Cabezón" Díaz, al que le ofrecía mejores condiciones de detención a cambio de un pago. Monges aducía que hablaba en nombre de Cruz.

Por otro lado, el 4 de noviembre el intendente de Rivadavia Banda Norte (o Coronel Juan Solá o Morillo), Atta Gerala, se tomó licencia como consecuencia de una investigación federal por el robo de rieles del Ferrocarril Belgrano. Es que la fiscalía federal ya adelantó que la hipótesis de investigación apunta a que el jefe comunal está involucrado en estos hechos. De hecho, su hijo, José Miguel Gerala, fue detenido la semana pasada por delitos vinculados al robo y exportación ilegal de rieles de las vías del Ramal C25.

También sobre este tema fue consultado el gobernador. "Hay que dejarla a la justicia que trabaje tranquilamente". "Me encantaría que no tenga fueros nadie, ni los senadores nacionales, ni los diputados nacionales, ni los diputados provinciales, y que cuando haya una acusación, que vaya y se presente antes que lo acusen si es necesario" porque "si hay un run run, que vaya y se presente si no tiene nada que esconder", enfatizó en el video.

Por otro lado, en la ronda con periodistas, Sáenz adelantó que habrá cambios en su gabinete a fin de año.