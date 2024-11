La Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU) tiene cada vez más expositores y mayor convocatoria. Cuando empezó la primera edición en 2022, participaron 17 editoriales y asistieron unas 5.000 personas. El año pasado exhibieron sus catálogos 40 sellos ante más de 20.000 personas. En la tercera edición, que se realizará este sábado y domingo en el Museo Moderno (Av. San Juan 350), con entrada libre y gratuita, participarán 50 editoriales. Aunque se anotaron más de 80 con ganas de estar, el límite del espacio no permitió incluir a más expositores. La programación, que contará con diálogos, debates y presentaciones de libros, concluirá con una charla entre el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el escritor y psicólogo Pablo Melicchio, moderada por la editora de Marea, Constanza Brunet.

Adolfo Pérez Esquivel participará de una charla en el cierre de la Feria.





La producción editorial en su conjunto, incluida las ciencias sociales y humanidades, disminuyó en cantidad de títulos publicados como en la tirada de cada edición, es decir la cantidad de ejemplares. “Un actor especialmente complicado han sido las editoriales de las universidades nacionales, que eran un canal muy importante y que se han visto atravesadas por la crisis financiera en las que el gobierno nacional las ha puesto a partir de los cierres de partidas presupuestarias y de la falta de financiación a los proyectos de investigación”, explica el director editorial de Prometeo, Raúl Carioli, organizador de la FLHU. “Este combo ha llevado a que mucha de la producción se suba a la red sin pasar por el papel. Entonces nos encontramos con que la cantidad de títulos no ha mermado en cantidad, pero el nivel de difusión en muchos casos ha sido nulo. La producción en papel tiene una difusión y un nivel de amplitud que lo que se sube a las redes no tiene y, además, ha ido quedando claro que miles de clics en las publicaciones o las descargas gratuitas no tienen ninguna significación a la hora de la lectura de los libros. Ha sido una solución de emergencia; pero muchísimo material de alta calidad se perdió las redes sin que genere ningún debate o interés general”.

“¿Cómo llegamos hasta acá y hacia dónde vamos?”, un diálogo sobre ciencia política, filosofía y sociología, será la primera actividad programada, el sábado a las 16, en la que participarán Luis Diego Fernández, Melina Vázquez, Javier Balsa y Micaela Cuesta, con moderación de Tomás Borovinsky. Después, a las 17, José Luis de Diego, Guido Herzovich y Fernando Peirone, con moderación de Gabriela Comte, hablarán sobre “Libros, editoriales y sociedad”. La conversación entre Andrea Giunta y Matilde Sánchez versará sobre “Arte, cultura y mujeres hoy”, a las 18. Debatirán sobre los nuevos paradigmas Alejandro Grimson y Abel Gilbert, a las 20, y en la última charla del sábado, a las 21, Alejandra Laera y Hernán Vanoli desmenuzarán “La ficción del capitalismo”.

A pesar de tener un presidente que se jacta de estar haciendo "el ajuste más grande de la historia de la humanidad", Argentina sigue siendo el país de Iberoamérica que más libros de ciencias sociales y humanidades publica año tras año. La mayoría de las editoriales argentinas responsables de este “fenómeno” estarán en la FLHU: Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Prometeo, UNSAM edita, Gourmet musical, Marea, Ampersand, El cuenco de Plata, Eterna Cadencia, Tinta Limón y La cebra, entre otras. “En América Latina las ciencias sociales tienen poquísima producción, si salimos de los catálogos de las universidades, y en ese sentido la producción argentina no tiene parangón en Iberoamérica. Cuando buscás material de humanidades en cualquier librería latinoamericana, lo primero que aparece son libros de editoriales argentinas; eso es llamativo -revela Carioli-. Muchas de las editoriales que van a exponer su catálogo este fin de semana han logrado insertarse a través de distribuidoras o de sucursales en México, España, Chile, Colombia o Perú con gran suceso de ventas y eso les permitió mitigar la crisis del sector en este duro año; pero las ‘cabezas’ que piensan estos catálogos están en nuestro país”.

La programación del domingo arrancará a las 14 con “El desafío de la inteligencia artificial”, una conversación entre Ariel Pennisi, Marcela Martínez y Mónica Herrero, moderada por Francisco Cossavella. El tema “Hombres al desnudo (nuevas y viejas masculinidades)” suscitará un diálogo entre Gonzalo Aguilar, Enzo Maqueira y Pablo Alabarces, con moderación de Diego Di Vicenzo, a las 16. En “Asumir el caos. Una aproximación”, Luis Felipe “Yuyo” Noé hablará con Lorena Alfonso alrededor de su último libro, Asumir el caos. En la vida y el arte. Para el cierre, a las 18, se presentará Para ser humanos, el libro donde el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, despliega su pensamiento en una serie de encuentros con el escritor y psicólogo Pablo Melicchio

“El ascenso de Milei en Argentina ha sido un duro golpe para la investigación en general. El eje de la agresión del gobierno son las ciencias sociales y las humanidades y esto ha complicado la producción en un primer momento, o generó cierto desconcierto, pero ya nos estamos reponiendo y vemos una gran capacidad de resiliencia del sector y planes que no se desarman hacia adelante”, diagnostica el editor de Prometeo. “Ante el intento de cambiar la agenda de la derecha más reaccionaria de la que se tenga memoria moderna, la función del pensamiento crítico es reponer estrategias, analizar procesos y encontrar alternativas que recuperen las funciones centrales del Estado, los organismos que dependen de él y las estrategias que permitan que la sociedad argentina retome los espacios de la igualdad, el consenso, la distribución equitativa y los proyectos solidarios. En todas estas instancias las ciencias sociales y las editoriales que lo producen y redistribuyen tienen un trabajo medular, urgente y necesario”, sostiene Carioli y concluye: “Por más encuentros, más producción y más luchas comunes que nos permitan hacer del mundo un territorio más justo y más solidario”.

*3°Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales, este sábado de 15 a 1; el domingo 10 de 13 a 19, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350, entrada libre y gratuita.