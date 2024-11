Mélody Muñoz, una adolescente de 14 años, se encuentra desaparecida desde el jueves en La Plata, y su familia y amigos piden difundir su imagen para dar con su paradero. La joven fue vista por última vez cerca de Plaza Italia, en la zona céntrica de la capital bonaerense, y desde entonces no se supo nada de ella.

El posteo en Facebook de la mamá de Mélody. (Foto: Imagen Web)

Alumna de tercer año en el Colegio Sagrado Corazón, Mélody salió del colegio el jueves por la tarde y no regresó a su hogar. La madre de la joven, Anabella, hizo la denuncia en la comisaría y comenzó una campaña en las redes para pedir ayuda a quienes pudieran tener información sobre su hija. En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Anabella escribió: "Hola, soy Anabella, la mamá de Melody. Estoy en la comisaría porque Melo no volvió del colegio. Me dijeron que la vieron con un chico que no era del cole por Plaza Italia. Si alguien sabe algo más, por favor, escriban por privado".



Según la descripción de su madre, Mélody es una chica de 1,57 metros de altura, de tez clara, con cabello castaño claro y cuerpo delgado. En el momento de su desaparición, vestía una remera blanca de su escuela, pantalón corto azul, zapatillas negras y llevaba una mochila verde con estrellas de colores. La última vez que fue vista, se encontraba acompañada por un joven que no era de su círculo de amigos.

Mélody, alumna de tercer año en el Colegio Sagrado Corazón, salió del colegio el jueves por la tarde y no regresó a su hogar. (Foto: Imagen web)

El Colegio Sagrado Corazón, donde Mélody cursa el tercer año, se solidarizó con la familia y emitió un comunicado urgente en sus redes sociales. "Nos ha llegado la noticia de que una alumna de tercer año no volvió a su casa. Su madre ya hizo la denuncia y estamos todos colaborando en la búsqueda. Pedimos a las familias que compartan esta información", informaron.



La policía de La Plata continúa investigando la desaparición y realizando operativos en la zona, pero hasta el momento no hay pistas claras. La familia, desesperada, apela a la solidaridad de la comunidad para obtener cualquier dato que ayude a dar con Mélody. "Cualquier información, por más mínima que sea, puede ser clave", insistieron sus allegados.

Si tenes información sobre el paradero de Mélody Muñoz, comunicate al 911 o a la línea de emergencia de la Policía de La Plata.



Seguí leyendo: