La Comunidad de Artistas de Salta (CASa) manifestó su descontento y desaprobación por los montos asignados a los premios del XLIV Salón Provincial de Artes Visuales de Salta. El colectivo consideró que estos valores representan un retroceso en la valoración del arte local, por lo que instó a las autoridades de la Secretaría de Cultura de Salta a revisar estos montos y mantener "una visión que respete y fomente el desarrollo cultural” en la provincia y la región.

La Secretaría de Cultura de Salta dio a conocer hace una semana la convocatoria a participar de la nueva edición del Salón Provincial. Los montos por categoría anunciados fueron los siguientes: el Gran Premio de Honor tendría un valor de $700 mil. El primer premio de adquisición se otorgará en Escultura, Grabado, Artes de la tierra (textil) e Instalaciones y Medios Alternativos, con un valor de $500 mil por cada disciplina. También se otorgará el premio Estímulo, de $200 mil.

La noticia no cayó bien entre las y los artistas visuales y CASa lo expresó en un pronunciamiento fechado el 1 de noviembre. Bajo el título “Del lujo de FAS a la miseria del Salón Provincial”, hizo pública su preocupación por los montos previstos. “No solo son insuficientes, sino que devalúan el trabajo y dedicación de lxs creadores que enriquecen la cultura salteña” y no resultan acordes “al esfuerzo, dedicación y costos que nuestrxs artistas invierten", aseguró.

Para CASa estos premios son un desacierto en comparación con la organización de otros certámenes de la región, como los de Tucumán, Jujuy o La Rioja, donde los premios “son significativamente más altos y justos”. Es por eso que como comunidad de artistas instó a las autoridades salteñas a revisar los montos y, de este modo, “alinearse con una visión que respete y fomente el desarrollo cultural”, puesto que de remediarse “no solo fortalecerán el certamen, sino que reflejarán el compromiso con el crecimiento artístico local siendo una demostración de la valoración que la provincia tiene por sus artistas”.

Promocionar y valorar el trabajo artístico

CASa destacó ante Salta/12 la importancia de que en el marco del Salón de Artes Visuales la provincia adquiera las obras más representativas de una época, puesto que “es una de las formas en que la provincia acrecenta su patrimonio”. Por ello insistió en que debe ser el propio organismo provincial el que vele por el resguardo y respeto del arte salteño. Entonces, “debería ser la provincia de Salta, a través de la Secretaría de Cultura, la que promocione y la que valore el trabajo de los artistas”, manifestó.

Aseguró asimismo que una de las formas para que ello se logre es preocuparse por el premio, porque “no tener plata no es una excusa” ya que una de las alternativas que consideraron es la de articularse con el sector privado, sostuvo. “Eso se hace en distintos salones del país, como es el caso del Rosa Galisteo de Rodríguez (de Santa Fe), que es uno de los salones mejor gestionados”, remarcó la organización.

Por su parte, el subsecretario de Gestión Cultural, Miguel Dallacaminá, reconoció "que el monto no es el ideal", pero adujo que esto se debe a que "estamos en un contexto bastante difícil económicamente". Contó que se pensó en esos montos equiparándolos también con otros planes que tiene la Secretaría, como el desarrollo del Fondo Ciudadano 2024 y la XIV Feria del Libro.

Dallacaminá también reconoció que el Salón es la puerta de acceso para el mérito artístico. "Muchos de los que vienen de la plástica ganaron el gran premio de honor y después eso los habilita a tener el mérito artístico que equivale a una jubilación mínima y es de por vida. Y a su vez, el premio no sólo es monetario sino que implica una itinerancia de esa obra", ya que circulan en el país, sobre todo en Buenos Aires, detalló.

CASa recordó la Feria de Arte (FAS) 2024, que se desarrolló a principios de agosto en la capital salteña con el propósito de promover el arte y la cultura, apoyar a artistas locales y de la región, impulsar el turismo cultural, fomentar un mercado del arte, acercar al público a las expresiones culturales contemporáneas y posicionar a Salta como referente del arte contemporáneo. Se trató de una iniciativa de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en conjunto con el grupo AccionArte, de Esteban Drincovich, Virginia Blaquier y Alfredo Muñoz, a quienes se sumó como socia estratégica la empresa Proyecto Norte, poniendo a disposición el moderno edificio Punto Corp, donde tuvo lugar el evento.

“Después de hacer una serie como FAS, muchos artistas ya venden su trabajo, no solo acá, sino en otros circuitos nacionales e internacionales. Y vos le estás proponiendo al artista un premio de 500 dólares, por decir de algún modo”, criticaron los integrantes de CASa, en referencia a la nueva edición del Salón Provincial. Dijeron que ante esta realidad en la comunidad artística salteña no existen ánimos de presentarse a la nueva convocatoria. “Nadie se presenta porque no quieren dar su obra por ese monto”, lo que provoca que también “se pierden de la obra de muchos artistas, de buenas piezas” porque “es tirar abajo también el trabajo de los artistas”, afirmaron.

Insistieron en que el artista invierte tiempo en su trabajo y en especializarse en su disciplina por lo que se debe dar al menos una retribución simbólica para compensar todo eso, dado que es “una forma de respetar la tarea, el trabajo de los otros, que es algo que la Secretaría de Cultura debe promover”. Es por eso que CASa reiteró la necesidad de que haya una apertura para dialogar con las autoridades de la Secretaría sobre estos temas y la situación de las y los artistas visuales de la provincia.

“CASa continuará trabajando en la visibilización de esta problemática y en un mayor reconocimiento del arte y del trabajo de lxs artistas salteñxs. Confiamos en que nuestras voces serán escuchadas y en que, a través del diálogo, juntxs podamos construir un espacio que valore el arte y respalde a quienes lo generan”, finaliza el comunicado.