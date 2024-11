Un estudio de alcance nacional de la consultora Analogías muestra que a pesar de que hay una leve mejora en la aprobación del Gobierno de Javier Milei, "el límite que encuentra esa recuperación marginal es que se consolida la noción de que la situación económica general y personal es mala".

La muestra de alcance nacional (2869 casos en todo el país) se realizó entre el 29 y el 31 de octubre y marca que "aumentó en forma significativa la proporción de los que creen que el desempleo es peor que la inflación". También creció en menor medida "la proporción de los que indican que el aumento de la pobreza será permanente".

La aprobación total del Gobierno está en el 38,6 por ciento. La desaprobación alcanza el 44,2 por ciento y un 17,2 se manifiesta sin respuesta. De esta manera, la desaprobación del Gobierno y de la política económica se redujeron alrededor de 4 puntos. Dos de ellos se desplazaron hacia la aprobación, mientras que los restantes dos dijeron “no saber” cómo evaluar a la administración de extrema derecha.

La desaprobación trepa al 46,8 por ciento respecto de la percepción sobre el manejo de la economía por el actual elenco gobernante. La imagen positiva de Milei le gana por un punto a la negativa: 47,6 a 46,6.

Una clara mayoría del 55 por ciento respondió que va a haber resistencia social y sindical al ajuste económico.



Respecto del futuro, el 23,8 aseguró que al situación económica será mucho mejor; el 15,5 que será mejor; y el 6,1 que será igual de buena. Mientras que para el 18,6 será mucho peor; para el 13,4 será peor; y para el 12,5 se mantendrá igual de mala.

De acá a un año hay moderado optimismo en cuanto a que haya mejoras para trabajadores y jubilados, de acuerdo a la muestra. El 29,5 dice que será mejor. El 18,3 opina que será igual y el 41,8 sostiene que será peor.

Acerca de si hay otra alternativa al ajuste, el 40,5 opina que sí y el 36,6 considera que no hay opción. El 23,2 no sabe. A su vez, el 44,3 considera que este sacrificio no sirve para resolver los problemas de la economía, frente al 41, que valora que sí. El 44,1 no cree que el Gobierno esté estabilizando la economía, al contrario del 41,4.

El 42,7 no cree que Milei pueda hacer crecer la economía. El 39,5 está convencido que sí. A su vez, más de la mitad de los encuestados considera que el desempleo es peor que la inflación para la economía: 53,4. Lo contrario piensa el 35,9.

El 30,2 considera que el desempleo es el principal problema del país, seguido por la inflación (19,2), la corrupción (18,2), la salud y la educación (12), la inseguridad (9,5) y la violencia (6,7). El 4,2 no sabe.

El 48,4 ve como permanente el aumento de la pobreza y el 38,4 lo ve temporario.

Respecto de hace un año, el 53,8 percibe su situación económica peor que entonces. Los que la ven mejor llegan al 15,9. El 27,2 considera que está igual.

El 38,9 percibe que dentro de un año su situación será peor en lo económico, personal y familiar. El 28,7 siente que será mejor. El 22,4 afirma que será igual.

El 55,3 estima que el gobierno de Milei carece de sensibilidad social, frente al 30,2 que estima que sí la tiene. Además, el 61,3 ve con buenos ojos que los artistas expresen sus ideas políticas, cualesquiera que sean.

Cómo llegara el Gobierno a las elecciones legislativas de 2025 es una pregunta que muestra total polarización: el 43,8 lo ve mucho más débil y el 43,1 lo ve mucho más fuerte. Así y todo, el 37,6 cree que el oficialismo se impondrá en los comicios y el 31,6 percibe que ganará el peronismo. El 30,8 no tiene respuesta. El 36 por ciento estima que el Gobierno se mete en la interna peronista y el 30,8 opina que no.

El 47,9 considera que hay corrupción en el gobierno de Milei, y el 39,7 expresa que hay poca y nada.

Finalmente, el 34,9 tiene a la televisión como su principal medio de información. Le siguen los portales de noticias (17,7), las redes sociales (17,4), la radio (16,2), los diarios impresos (4,7) y WhatsApp (2,5). El 6,6 no sabe.