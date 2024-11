Con siete tries, 50 puntos y un nuevo récord de tantos ante Italia, Los Pumas iniciaron con buena cara la ventana internacional de noviembre. El equipo de Felipe Contepomi superó ampliamente al de Gonzalo Quesada por 50 a 18, en lo que fue su sexto triunfo de la temporada. El próximo viernes visitará Dublin, dónde nunca pudo derrotar a Irlanda.

Con la expectativa por ver a Los Pumas frente a Italia en el debut de la ventana de noviembre y el choque entre dos leyendas del rugby argentino como Contepomi y Quesada en su rol de entrenadores, el duelo en Údine encerraba un desafío muy importante para el equipo argentino, especialmente para saber cómo iba a responder ante algunas ausencias de peso en su tercera línea, como lo son Pablo Matera y Marcos Kremer.



El partido

En el norte de Italia, por primera vez en la región del Friuli, el seleccionado azzurro dejaba Roma y sus sedes más habituales para recrear un nuevo duelo contra los argentinos. Con un dominio en el historial que tenía a Los Pumas victoriosos en los últimos ocho partidos disputados, el encuentro empezó con un claro dominio del equipo de Felipe Contepomi.

Con mucha concentración y un buen juego colectivo, los argentinos comenzaron con el control del match. Después de una larga posesión y luego de un gran quiebre de Bautista Delguy, Los Pumas abrieron el marcador con un penal de Albornoz, que a los 3m puso el 3-0. El equipo de Contepomi era dominante en el contacto y aún mejor en las formaciones. Dos imprecisiones en la puntada final no le dieron el premio del try en esos primeros minutos.

Sin embargo, sobre los 10m aumentaron a través de una pelota recuperada y una contra excepcional de Juan Cruz Mallía. Esta vez fue la presión de la defensa la que dio sus frutos, para ponerse 10 a 0. A los 28m aumentaron Los Pumas con una perfecta combinación mendocina. Isgró ganó una pelota sensacional de aire y en la resolución, Bertranou aprovechó un rebote para apoyar (17-0).

A los 32m llegó el descuento local, luego de un line y maul que finalizó en try-penal y la posterior amarilla para Juan González (17-7) dejó a Los Pumas con uno menos en el cierre del primer tiempo. Y sobre el final, con un penal de Allan, Italia se acercó y cerró el parcial 17 a 10 para la Argentina.

La segunda etapa

Italia era otro equipo, ahora tenía la iniciativa y jugaba en el campo argentino. Sobre los 2m volvió a descontar (17-13) con otro penal de Allan. Los Pumas no tenían la precisión de los primeros minutos. Sus propias imprecisiones empezaron a emparejar el partido. Mientras tanto, comenzaron los cambios que serían claves en la resolución del encuentro. A los 8m Los Pumas se despegaron nuevamente en el marcador al aprovechar una de sus fortalezas. El line y maul que terminó con Sclavi dentro del in-goal local (24-13). El partido ya era muy trabado y friccionado, con poca claridad en ambos lados.

Pero otra vez, tras una gran defensa argentina llegó a la cuarta conquista, finalizada por una de las figuras en Údine, Tomás Albornoz (31-13). El quinto try llegó luego de una gran acción, con un quiebre de Moroni y una llegada en apoyo de Cordero (36-13). Pero enseguida descontó Italia, con try de Nicotera (36-18). Unos minutos después Los Pumas volvieron a golpear, con otra jugada de pizarrón y un line que definió Matías Alemanno en su regreso al seleccionado (43-18). Y la frutilla del postre la coronó Bautista Delguy, con el séptimo try para llevar a 50 la marca de Los Pumas, con un récord histórico ante Italia.

El debut de la ventana no pudo ser mejor, Los Pumas ganaron gustaron y golearon. El viernes tratarán de seguir por este camino ante el duro Irlanda.