Cristina Fernández de Kirchner encabezó su primera reunión como titular del Partido Justicialista en la sede porteña del Smata. Allí se planteó, entre otros temas, una planificación para la nueva etapa del partido y Cristina se mostró convencida de que "Dios, la Virgen y el pueblo van a permitir que podamos reconstruir un entramado social y político que finalmente pueda hacer retornar al país a sus mejores épocas". A la sazón, la reunión se realizó un día antes de que la Cámara de Casación defina si ratifica o rechaza la condena en contra de la expresidenta en la causa Vialidad. En ese sentido, y acompañada por los vicepresidentes electos del PJ, CFK afirmó saber las razones por las que la persiguen e indicó que en el peronismo "la persecusión no es nada nuevo. Estamos acostumbrado a eso. Eso, lejos de amedrentarnos o hacernos retroceder, nos hace mucho más fuerte", aseguró.

En otro tramo, Cristina Kirchner cuestionó el discurso de la modernidad que suele utilizar el presidente Javier Milei. En ese sentido advirtió que el diario La Nación publicó una nota donde una joven de la Boca iba a una fundación para aprender a manejar una computadora. "En la época de nosotros, los antiguos o los chorros como les gusta decir a ellos, los pibes de la secundaria todos tenían una computadora. Eso es modernidad, eso es futuro, así que no nos venga a contar una película que no existe y que es ficción pura", señaló.

En cuanto a lo que será su gestión al frente del PJ, Cristina subrayó que será necesaria la creación de un instituto de planificación y políticas públicas que trabaje en comisiones y permita elaborar un plan de gobierno, y dijo que también buscará una reforma de la ley de partidos políticos para modificar y modernizar, sobre todo, los métodos de afiliación. Después de una fuerte discusión interna que su espacio tuvo con el del gobernador Ricardo Quintela --él también quería la presidencia del PJ-- ella aseguró que en esta nueva etapa, el partido "va a convocar a todos".

Si bien CFK el domingo va a participar de un acto en Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora y el senador peronista José Neder por el día de la militancia, esa no será la asunción de las nuevas autoridades partidarias. La fecha estipulada para el cambio de gestión es en marzo. En su entorno, sin embargo, no descartan que el traspaso pueda ocurrir antes. Es algo que deberá definir la junta del partido y, cerca de CFK aclaran que quieren hacer todo de manera muy prolija para no tener ningún problema judicial. La reunión se hizo en la sede de SMATA por ese tema. Una vez que la asunción ocurra de manera formal, los encuentros comenzarán a ser todos en la sede del partido ubicada en la calle Matheu, de la Ciudad de Buenos Aires. “Estoy segura de que la próxima reunión en Matheu vamos a estar todos los que hoy no están presentes y todos los compañeros del PJ”, remarcó.

Durante el encuentro también habló el senador y titular del bloque de UxP, José Mayans, en representación de los legisladores, y Pignanelli, secretario general de Smata y dueño de casa. Los dos se sentaron con ella en la mesa, al igual que el resto de los vicepresidentes: el presidente del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez, la senadora Lucía Corpacci y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Entre los dirigentes que participaron estuvieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el senador Eduardo "Wado" de Pedro y el titular del gremio de Encargados de Edificios, Víctor Santa María.

Mayans dijo que con este encuentro se inició "el camino para recuperar el gobierno nacional", y en declaraciones posteriores a la prensa agregó que fue una reunión de trabajo "para organizar el partido, las comisiones y poder empezar a trabajar en áreas claves como la educación, la salud, el trabajo, y el federalismo". A su vez, aclaró que "no se habló de ninguna candidatura", aunque consideró que CFK "puede ganar las elecciones y ser la próxima presidenta del país. Por eso la están persiguiendo y la buscan proscribir", aseguró.

Desde el entorno de CFK adelantaron que en la "nueva etapa" del PJ la idea es trabajar sobre un programa que piense "una nueva estatalidad" y que aborde temas centrales. "Ella va a seguir recorriendo el país, el conurbano bonaerense y escuchando a los afectados por las políticas de Milei", indicaron y destacaron que "va a tener muchas reuniones de trabajo, no solo con el PJ sino también con otros sectores".

Comodoro Py

En cuanto a la audiencia convocada por la Cámara de Casación en Comodor Py, la expresidenta ya había dejador trascender de que no estaría presente, tal como adelantó este diario. Sin embargo, la militancia sí asistirá. Ayer, en el Instituto Patria estuvieron trabajando en los detalles de la clase pública que protagonizarán desde las 9 de la mañana el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martín Mena, el dirigente social, Juan Grabois; la periodista y política brasileña, Manuela Davila, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda, Anabella Lucardi. La clase lleva como título: “CFK, el poder real y la mafia judicial: una caso de estudio de lawfare”.

“Vamos a ser testigos de un nuevo ataque de la mafia del partido judicial, una sentencia cuyo único fin es lograr lo que no pudieron quienes gatillaron el 1º de septiembre de 2022”, dijo Mayra Mendoza. Por último, De Pedro indicó que "como no le pueden ganar a Cristina en las urnas lo que hacen es acudir al Poder Judicial”.