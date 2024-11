"No hay nadie a quien la producción le haya caído menos de 30 por ciento, nadie. Esto es una L, y en el último mes para la mayoría de las industrias textiles, la patita de la L siguió mirando para abajo. No es que caímos 30 por ciento y nos tenemos que acostumbrar a eso. El mercado nos está diciendo que no se sabe hasta dónde podemos caer. Se siente en la calle", transmite Marco Meloni, vicepresidente de ProTejer y también de Industriales Pymes Argentinos (IPA).