El equipo argentino de la Copa Davis está ilusionado. Y no es para menos: este sábado viajará rumbo a Málaga para protagonizar los cuartos de final, la primera instancia de eliminación directa de la semana definitoria denominada Final 8, nada menos que contra el vigente campeón Italia, que tiene en sus filas al número uno del mundo Jannik Sinner.

El Final 8 tendrá lugar del 19 al 24 de noviembre, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, sobre cancha dura bajo techo, aunque Argentina se medirá con los italianos recién el jueves 21, no antes del mediodía argentino. La serie constará de tres partidos: single 2 contra single 2, single 1 ante single 1 y, para cerrar, el doble, todos al mejor de tres sets. El ganador se cruzará, el 22 o el 23 de noviembre, con Estados Unidos o Australia.

El equipo de Guillermo Coria viene de protagonizar una fuerte sacudida en el AO Arena de Manchester, el recinto en el que superó, contra varios de los pronósticos, la fase de grupos de las Finales y logró justamente la clasificación a los cuartos de final.

El capitán repetirá la misma formación que abrochó el pasaje a Málaga, con la derrota ante Canadá y las resonantes victorias frente a Gran Bretaña y Finlandia: los singlistas Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, además de los doblistas Máximo González y Andrés Molteni, una nómina que enterró por completo la disputa con el doblista número uno del mundo Horacio Zeballos.



"Argentina merece estar donde está, sobre todo por el compromiso de los jugadores. Estamos muy bien, muy unidos. Lo tomamos como una revancha de cuando nos ganaron en Bologna 2022; nos vamos a ir de Málaga con la frente en alto", soltó el capitán en la despedida en el Tenis Club Argentino, en Palermo, donde estuvo acompañado por Báez y Cerúndolo.



El factor Sinner

Sinner, dominador del ranking ATP, campeón este año en dos Grand Slams y absuelto por un polémico doble doping, estará acompañado por los singlistas Lorenzo Musetti y Flavio Cobolli, junto con los doblistas Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Su presencia, sin embargo, genera una alarma: habrá que ver en qué condiciones llegará a Málaga proveniente de Turín, donde juega el Campeonato de Maestros y es favorito a jugar la final del domingo -ya está en las semifinales-, cuatro días antes del duelo con Argentina. Sin dudas el número uno representa un foco importante para el equipo albiceleste: la planificación cambiaría de manera sustancial en torno a su eventual ausencia.

Coria anticipó que aún no sabe cuál será la idea de juego: "Vamos a ver cómo está la superficie cuando lleguemos a Málaga. Vamos a definir la estrategia cuando veamos cómo están los jugadores de físico y en lo mental. No hace falta decir nada de Sinner, le vamos a dar pelea si es que juega, pero tienen otros dos singlistas parejos como nosotros: cualquiera de los tres puede ser single uno".



Báez, número uno del país en el ranking de singles de la ATP (27°), analizó: "Si llega a jugar Sinner va a ser una buena oportunidad para el que le toque de nosotros. Va a ser un gran desafío tener enfrente al número uno del mundo. En caso de que no esté, me imagino que a nivel táctica vamos a ver cómo están las condiciones. Vamos a salir vacíos de Málaga".

Cerúndolo (30°), por su parte, vaticinó un mayor equilibrio en el cruce ante un Sinner ausente o diezmado: "Tiene un cierre de año impresionante; es el número uno y tenerlo enfrente va a ser una linda prueba para cualquiera de nosotros. Medirse con él va a ser increíble. Si no llega a estar la serie va a ser más abierta, aunque nos vamos a enfocar en nosotros". Puertas adentro, hay que decirlo: en Argentina todos piensan que Sinner va a jugar.



Báez y Cerúndolo, en plena práctica previo al viaje. Imagen: prensa AAT.





El futuro de Coria, en veremos

La capitanía de Coria comenzó en marzo de 2022, con una victoria de local ante República Checa y con altibajos en torno a los resultados. Algunos desmanejos internos y hasta decisiones fallidas, como en aquel fatídico paso por la fase de grupos de Bologna en septiembre del mismo año, hicieron trastabillar su continuidad. Pero se mantuvo firme y, pese al conflicto con Zeballos, celebró llegar a Málaga, aunque sigue "enganchado" con ciertas críticas que recibió desde lo deportivo.

“Nos criticaron con mucha efusividad, incluso mezclando política con tenis. Lo tomamos como de quien viene. La única serie que tendríamos que haber ganado fue con Suecia (NdR: una de las tres derrotas en Bologna); el resto de las que perdimos podía pasar y ganamos otras muy buenas”, expresó el capitán, todavía con ciertos rasgos de incomodidad.



Lo cierto es que, lejos de estar confirmada su continuidad, lo más probable es que el ciclo de Coria vaya a finalizar después de Málaga, en la que que podría su última semana en la silla del capitán. Más allá del desgaste de los últimos tres años, todavía no está hablado: ni los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) ni el Mago intercambiaron palabras al respecto. En los pasillos ya merodean algunos nombres para 2025.

Agustín Calleri, el presidente de la AAT, deslizó en diálogo con Página/12: “Cuando terminemos en Málaga hablaremos con Guille para ver qué piensa él. No hemos hablado ni mucho menos. No hay nada ni pensamos nada. No somos así: nos gusta plantearlo después de una serie, en el caso en que nos diga que no tiene ganas de seguir o si tenemos que analizarlo de otra manera. No depende del resultado que siga”.

El historial

Italia y Argentina se enfrentaron un total de cinco veces en la historia de la Copa Davis. Hubo tres victorias para la Azzurra y dos para el equipo albiceleste. El ultimo choque fue en septiembre de 2022, en la fase de grupos que se disputó en Bologna, sobre superficie dura bajo techo: Italia ganó 2-1, con los respectivos triunfos de Berrettini y Sinner frente a Báez y Cerúndolo, y la victoria argentina en el doble, con Zeballos y González sobre Bolelli y Fabio Fognini.

