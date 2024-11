Hubo más show que boxeo, pese a que se trató de un combate oficial, por más de que ninguna organización internacional quiso prestar su nombre para promocionar el espectáculo. En ese contexto tan peculiar, el influencer Jake Paul superó por decisión unánime al legendario excampeón del mundo Mike Tyson en un combate desarrollado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Las tarjetas de los jueces favorecieron al mediático por 79-73, 79-73 y 80-72 tras ocho asaltos de dos minutos.

Entre muchas personalidades destacadas que dieron su presente en la gala particular gala se destacaron las de Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard y Lennox Lewis, legendario exboxeadores que hasta ingresaron al vestuario de su excolega a minutos de saltar al ring.



Tyson, de 58 años, acusó desde el inicio de la contienda el paso de los años, a pesar de que se quitó un intento de derechazo de su oponente con movimiento de cintura cuando recién arrancaba el combate. Del otro lado Paul, de 27 años, aprovechó su mayor velocidad a partir del segundo asalto para entrar y salir con el jab. De esa manera pudo mantenerse lejos de los otrora demoledores golpes del excampeón de los pesos completos.

En la tercera vuelta se agravó la lentitud de 'Iron' Mike. Por eso, la estrella de las redes sociales lo conectó con un par de izquierdas que le sacudieron la cabeza. Entonces, la estrategia de Tyson consistió en mantener una guardia cerrada para evitar el castigo, pero ya no contaba con energías para intentar cambiar el rumbo de la historia. Del otro lado, Paul no apretó y pareció consentirlo para no lastimarlo. Marcó una y otra vez la distancia con el jab, a un promedio de cinco golpes por uno de su rival, que jadeaba de manera notable en cada momento de respiro. La estadística mostró que Paul conectó 97 golpes contra 18 de Tyson a lo largo de la contienda.

El regreso de Tyson, en definitiva, poco tuvo que ver con su pasado glorioso. Su retiro del boxeo profesional había sido en el 2005 con marca de 50 triunfos, 44 de ellos por la vía rápida, y seis derrotas. La carrera como pugilista de Paul, que arrancó en el 2018, tiene 10 triunfos, siete por nocaut, y una derrota. La bolsa para Tyson por esta pelea fue de 20 millones de dólares, Paul ingresó 40 millones.

El combate, que nunca terminó de levantar vuelo, recibió una amplia promoción y fue transmitido a través de Netflix, plataforma de video bajo demanda con más de 280 millones de suscriptores a nivel mundial que el año pasado generó casi 34.000 millones de dólares en ingresos.