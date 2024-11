En el duelo que Honduras venció 2-0 a México en San Pedro Sula, por la Liga de Naciones de la Concacaf, hubo un incidente violento que sufrió Javier Aguirre, entrenador de la selección de México, que al final el encuentro resultó herido de la cabeza.

Aguirre sufrió un corte en la cabeza tras ser impactado por un objeto lanzado desde las gradas cuando se dirigía a saludar al entrenador anfitrión, Reinaldo Rueda. El objeto, identificado como una lata de cerveza, provocó una herida que causó un sangrado considerable.

A pesar de la gravedad del hecho, Aguirre mantuvo la calma y continuó su camino hacia el vestuario. El partido, que ya había concluido, se vio empañado por este acto de violencia proveniente de los aficionados hondureños.

Asimismo, durante el partido, el clima fue hostil, incluso el técnico de México se enfrentó durante algunas ocasiones a la tribuna local. Previo al incidente, los seguidores locales no escatimaron en insultos y lanzaron objetos hacia el campo, lo que llevó al entrenador a responder con gestos obscenos y palabras ofensivas.

“Es fútbol, ellos merecieron ganar. No me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro no tiene caso ni mencionarlo porque es fútbol y no soy de quejarme", declaró Aguirre en rueda de prensa, donde manifestó su solidardad con los hondureños afectados por la tormenta tropical Sara que azota desde el jueves.