El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este domingo por la mañana con familiares de los 24 víctimas del terrorismo de Estado de origen francés. El encuentro se produjo en la Iglesia de la Santa Cruz, donde Alfredo Astiz marcó a las monjas francesasa Alice Domon y Leonie Duquet para ser secuestradas y después arrojadas vivas al mar en un vuelo de la muerte.

Macron y su esposa, Brigitte Macron, dialogaron con cada uno de los invitados. Eric Domergue --hermano de Yves Domergue, asesinado por la dictadura-- le entregó una nota en la que se detalla la embestida del gobierno de Javier Milei contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La nota completa:





Buenos Aires, 17 de noviembre de 2024

Presidente Emmanuel Macron

Señora Brigitte Macron

Gracias por recibirnos y por compartir este homenaje a los 24 franceses y francesas víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Francia no olvida, y es importante reiterarlo en cada ocasión, para que se haga Memoria y Justicia y se busque siempre la Verdad, tratándose de casos de crímenes de lesa humanidad que no prescriben, según las convenciones internacionales.

Es en este contexto que queremos expresar nuestra preocupación por la política de derechos humanos del actual gobierno argentino, que ataca a organizaciones de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a activistas y también a sitios de memoria, donde funcionaron cientos de campos de tortura, desapariciones y muertes durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. Y flota sobre nuestras cabezas el temor a una amnistía para los genocidas juzgados, condenados y encarcelados, entre ellos Alfredo Astiz, culpable del secuestro de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, y Jorge Olivera, que siempre se ha jactado de haber asesinado a Marie-Anne Erize. La visita de diputados a un grupo de torturadores el 11 de julio demuestra no sólo el negacionismo por parte de ciertos políticos del partido en el poder, sino también su abierta reivindicación de la dictadura.

Esto se refleja también en los cientos de despidos de funcionarios de las secretarías de derechos humanos a nivel nacional y de trabajadores y trabajadoras de los sitios de memoria, los cuales están siendo estrangulados financieramente. Es más, las autoridades están atacando incluso a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que está al borde de la quiebra.

Somos perfectamente conscientes de los límites que impone la política de no injerencia en los asuntos internos de otro país. Como decíamos antes, se trata de crímenes de lesa humanidad que, según el derecho internacional, no pueden ser reivindicados ni olvidados, y no debemos hacer silencio sobre este ataque sostenido contra la política de la memoria y contra los ciudadanos y ciudadanas que mantienen en alto la antorcha de la verdad y de la justicia.

Gracias por escucharnos, presidente Emmanuel Macron, gracias señora Brigitte Macron, quedamos a su disposición para cualquier acción ulterior.

Sepa que cuando hablamos de las 24 víctimas francesas de la dictadura, reivindicamos también a los 30.000 detenidos-desaparecidos en Argentina.

Cordialmente.

Las familias de las víctimas francesas

del terrorismo de Estado en Argentina