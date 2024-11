“Hoy estamos viviendo un desastre económico para las cooperativas porque los precios del cartón y los reciclables se fueron en picada y a esto se le suma que el Gobierno nacional abrió las importaciones y están importando basura de afuera para acá. Somos el basurero del mundo”, dice Javier Godoy, referente de la Cooperativa Jóvenes en Progreso de Lomas de Zamora y representante nacional de la Federación Argentina de Carreros Cartoneros y Recicladores (FACCYR), en diálogo con Buenos Aires/12 acerca de la situación de las cooperativas de este sector.

Los datos reflejan una caída importante en el valor del cartón. Cuando hasta mayo el kilo de cartón costaba 320 pesos, hoy se paga entre 140 y 160 pesos en Lomas de Zamora y en el resto de la región, dependiendo del comprador. En términos prácticos, esto representa una pérdida de casi la mitad de lo que recibían por sus tareas de recolección, según indicó el referente de FACCYR. A eso se le añade la eliminación de beneficios como el monotributo social y la caída de ingresos, lo que afecta directamente a los trabajadores cartoneros.

Desde la propia Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores manifestaron públicamente que esta caída en el valor de un material esencial para la industria local responde a una causa principal que agrava un panorama ya difícil por el ajuste nacional: la apertura de importaciones de cartón por parte del gabinete de Javier Milei, en especial provenientes de Brasil.

Frente a esto, Javier Godoy expresó su preocupación e incertidumbre de cara a los próximos meses: "Es terrible lo que están pasando las cooperativas. Somos generadoras de empleo. Desde la basura, generamos trabajo para los compañeros. Muchos venimos organizándonos desde la crisis del 2000, pero la situación actual es realmente preocupante".

El impacto de las políticas del Gobierno nacional fue devastador no solo en términos económicos, sino también en la estructura de las cooperativas. "Nosotros, los cartoneros, brindamos un servicio en todos lados. Si no estuviéramos trabajando en todo el país, el sistema de recolección estaría colapsado. Te puedo asegurar que la misma situación que vivimos en Lomas también pasa en una provincia como Misiones", afirmó Godoy. Sin embargo, ante estas circunstancias, siente que las autoridades nacionales no reconocen su labor y los ven a ellos como un problema: "Este gobierno nos quiere hacer desaparecer porque no nos quieren, pero somos una parte fundamental del reciclaje y de la economía popular".

Las cifras de empleo en las cooperativas también sufrieron un duro golpe. La Cooperativa Jóvenes en Progreso contaba con 250 asociados, y en los últimos meses ya se fueron cerca de 40 personas de la planta permanente. Además, el valor promedio de los sueldos dentro de la cooperativa disminuyó considerablemente y se estancó entre los 180 y 350 mil pesos. "Hoy no estamos pudiendo sostener los ingresos", reveló el referente.

“Tenemos compañeros que hoy no les rinde juntar cartón y se van a trabajar a otro lado a bajar un camión, dos, tres camiones por 20 mil pesos las 10 horas. Yo trabajé en el Mercado Central, yo no tengo cintura, tengo hernia de disco, yo sé lo que es el trabajo pesado y las consecuencias que deja. Hoy te da dinero para subsistir, pero te dañas el cuerpo de por vida”, expresó Godoy.

El esfuerzo de las cooperativas

Pese a las dificultades, las cooperativas de reciclaje continúan desempeñando un papel clave en la gestión de residuos y en la generación de empleo. La Cooperativa Jóvenes en Progreso opera en diferentes puntos de Lomas de Zamora como en las localidades de Banfield y Temperley, recolectando materiales reciclables mediante el sistema puerta a puerta y pasando por las estaciones de reciclado. "Tenemos compañeros que juntan cartón, cristal, nylon y otros materiales reciclables. Todo se clasifica y se enfarda para venderlo a la industria", explicó Godoy.

Según pudo saber Buenos Aires/12, otro de los principales problemas que enfrentan las cooperativas es que el sistema de salud de los trabajadores se vio afectado por la eliminación de beneficios como el monotributo social, lo que ha aumentado la carga económica para los cartoneros que necesitan atención médica.





De igual modo, las cooperativas siguen siendo una fuente de esperanza para muchos. "En nuestra cooperativa, la mayoría de los trabajadores son mujeres, y el 70 por ciento son madres solteras. Clasifican nylon y otros materiales para agruparlos y venderlos", destacó Godoy. Este esfuerzo colectivo refleja la resiliencia de las cooperativas y de su capacidad para adaptarse a las adversidades.

Una luz en medio de la crisis

En el marco de esta compleja situación, el Municipio de Lomas de Zamora implementó el programa Lomas Recicla en Comunidad, una iniciativa que busca apoyar a las cooperativas locales y ampliar las estaciones de reciclaje en el distrito. Javier Godoy valoró esta medida y destacó el trabajo conjunto con las autoridades municipales: "La vemos bien y estamos en contacto con el área de ambiente de Lomas. Tenemos muchas expectativas por esta política pública".

El programa, que forma parte del plan integral de cuidado ambiental Comunidad Lomas Limpia, tiene como objetivo aumentar el número de estaciones de reciclado de 56 a 200 en todo el municipio, extendiendo además su horario de atención a los siete días de la semana. También incluye la incorporación de puntos de recolección específicos para residuos por fuera del cartón como aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos ya sin uso y otros materiales que requieren tratamiento especial. En paralelo, se promoverá la institucionalización del trabajo de los cartoneros mediante la entrega de credenciales que los identifiquen como trabajadores formales del sistema de reciclaje.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, resaltó la importancia de este programa: "Promueve la economía circular y apunta a construir un futuro mejor para nuestros hijos e hijas". Por su parte, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, subrayó que Lomas Recicla en Comunidad es una política pública integral y apuntó contra Milei: "Frente a un Gobierno nacional que oprime y subestima a su pueblo, en Lomas estamos haciendo lo contrario, promoviendo un programa de reciclado que brindará mejores condiciones de trabajo para los recuperadores y cartoneros".