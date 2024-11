Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron una nueva sesión de entrenamiento en el predio de Ezeiza, proyectando el último partido del año ante Perú. La actividad comenzó a las 15.30 directamente en la cancha, donde el preparador físico Luis Martín dispuso una intensa entrada en calor en tres postas de velocidad y coordinación.

El entrenador Lionel Scaloni armó más tarde un ensayo táctico ante futbolistas del Sub 20 que conduce Javier Mascherano. Se jugaron dos tiempos de 25 minutos, y el cuerpo técnico nacional trabajó aspectos futbolísticos con diversas variantes posicionales y de nombres.

Las lesiones de varios jugadores está dificultando la planificación del técnico. El conductor deberá reformar la defensa de manera obligatoria, ante las recientes bajas de Cristian Romero y Nahuel Molina, que se suman a las de Lisandro Martínez y Germán Pezzella.

La derrota ante Paraguay en Asunción dejó a varios futbolistas con molestias, que trastocaron el armado del equipo titular. Romero se sumó a la delegación con un golpe en su pie derecho que sufrió en el último partido con el Tottenham. Esta dolencia fue la que lo condicionó y no le permitió disputar más de 45 minutos el jueves, ya que se retiró en el entretiempo. El otro jugador que resultó desafectado fue Molina, quien padece de una molestia en la cara posterior del muslo derecho.

En principio, los elegidos para enfrentar a Perú son Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi. El lateral derecho ingresó contra los paraguayos a los 85 minutos, por el futbolista del Atlético de Madrid. El exRiver siempre fue la primera opción para el entrenador ante la baja de Molina. Por su parte, el exBoca ingresó en el entretiempo por Romero, y le ganaría el lugar a Nehuén Pérez para compartir la zaga central con Nicolás Otamendi.

La otra incógnita en el cuerpo técnico pasa por el estado de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufre una molestia en el hombro izquierdo, provocado por un golpe tras una mala caída contra Paraguay. A pesar de que no se retiró del campo de juego, siguió disputando el partido con claros gestos de dolor, y su presencia el martes no está confirmada. En caso de que no pueda ser titular, el reemplazante será Facundo Medina, uno de los futbolistas que se sumó a último momento (al igual que Giuliano Simeone) ante la seguidilla de lesiones.

De esta forma, el seleccionado podría estar integrado por E. Martínez en el arco; Montiel en el costado derecho, Balerdi y Otamendi como dupla central y Medina en el lado izquierdo. El mediocampo estaría ocupado por Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis MacAllister. Mientras, en el ataque se ubicarían Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

El plantel se volverá a entrenar este lunes por la tarde, y el técnico brindará la habitual conferencia de prensa previa a cada partido.