El servicio de tren Rosario-Cañada de Gómez se suspendió desde el pasado viernes hasta nuevo aviso. En los últimos meses venía funcionando con muchas dificultades, pero ahora hay dos maquinas rotas y no hay repuestos de reserva disponibles. Al no haber talleres locales que puedan solucionar el problema, se debe esperar el traslado de la maquinaria reparada desde Buenos Aires o Córdoba. El servicio que conecta Rosario con Cañada de Gómez y que pasa por otras cinco localidades vuelve a ser noticia, ya que otra vez no se encuentra disponible por falta de maquinaria. Según comunicó la Asociación Amigos del Riel, no circulará hasta nuevo avisa por falta de locomotora. La falta de financiamiento por parte del gobierno nacional genera una lenta pero segura decadencia de la maquinaria.