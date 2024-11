El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, criticó este martes al Municipio de Epuyén, una localidad ubicada en el departamento Cushamen, al noroeste de la provincia, por celebrar el Día del Hombre y dar asueto administrativo a los empleados varones. "En esta provincia salimos adelante trabajando y no inventando feriados sin ningún tipo de sentido", le advirtió Torres al intendente local.

El Día del Hombre es celebrado en Epuyén desde 2022, cuando a través de la ordenanza N°1299 el municipio designó el "8 de marzo de cada año 'Día no laborable' para las empleadas (femeninas) del Poder Legislativo y Ejecutivo" y el "19 de noviembre de cada año 'Día no laborable' para los empleados (masculinos) del Poder Legislativo y Ejecutivo".

"Quiero manifestar mi rechazo a la decisión del Municipio de Epuyén de celebrar y dar asueto administrativo por 'El Día del Hombre'. Invito al intendente a derogar esa ordenanza ya que en esta provincia salimos adelante trabajando y no inventando feriados sin ningún tipo de sentido", planteó al respecto el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en su cuenta de X.

Según explicó la Municipalidad de Epuyén en un comunicado, este martes 19 de noviembre se dispuso asueto para todos los empleados de género masculino de la Municipalidad en conmemoración del Día Internacional del Hombre y en cumplimiento con la ordenanza Nº1299/2022.

“Esta medida tiene como objetivo reconocer y celebrar el aporte de los hombres en nuestra sociedad y fomentar la reflexión sobre temas de salud masculina, bienestar y equidad de género”, señaló el comunicado municipal, que aclaró que "esta disposición aplica únicamente para el día 19 de noviembre, manteniéndose las actividades administrativas de la Municipalidad con normalidad".

La decisión de dictar asueto por el Día del Hombre causó revuelo entre los vecinos y vecinas de Epuyén, por lo que el intendente de la localidad chubutense, José Contreras, decidió aclarar los motivos de la medida.

“Hay una ordenanza creada en el año 2022, cuando yo no era intendente, que está vigente actualmente, en donde decretan el Día de la Mujer el 8 de marzo -día no laborable en la localidad- y, a su vez, decretan el 19 de noviembre como día no laborable para el hombre”, explicó el intendente del PRO en diálogo con Telefé Córdoba.

Más allá de “ser consciente de las críticas que se han recibido y del reclamo del sector que lo hace”, se trata de "una ordenanza que hoy en día está vigente y tenemos que respetarla”, insistió Contreras.