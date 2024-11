A poco más de un mes de la muerte Liam Payne, la familia del cantante británico vela sus restos en una ceremonia privada de la que participan sus seres queridos. Según los medios británicos, la despedida del ex miembro de la boy band One Direction se realiza en la región de Home Counties, en el centro de Inglaterra.

El artista de 31 años falleció el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de un tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Desde su trágico final, el cuerpo de Liam permaneció aproximadamente tres semanas en Argentina mientras la policía investigaba la causa de su muerte. En tanto, el padre del cantante, Geoff Payne, viajó al país para ayudar a agilizar la causa y llevar los restos de su hijo a su país natal. Finalmente, el cuerpo del cantante fue repatriado a Inglaterra el miércoles 6 de noviembre de 2024.

Un altar homenaje a Liam Payne en Buenos Aires. (Imagen: AFP)

“El funeral de Liam tendrá lugar este miércoles por la tarde en Home Counties. Su familia ha hecho todo lo posible para organizar el servicio perfecto y darle la despedida que se merece. Liam puede haber sido una superestrella mundial, pero para Geoff y Karen siempre será su hijo pequeño. Será un día increíblemente difícil”, apuntó una fuente cercana a la familia a The Sun.



Según trascendió en medios británicos como Daily Mail y The Sun, quienes estarán presentes en la despedida del cantante serán sus padres Karen Payne y Geoff Payne; sus dos hermanas, Nicola y Ruth; y la ex pareja de Liam, Kate Cassidy, quien estuvo con él días antes de su muerte. Se espera también la presencia de Cheryl Cole, ex pareja del fallecido cantante con quien tuvo un hijo, Bear.

Asimismo, este mediodía se vio en la ceremonia a los cuatro ex compañeros de banda de One Direction: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Los cantantes manifestaron su tristeza en octubre al enterarse de la perdida de Liam, a quien consideraban un hermano. Malik, por ejemplo, se mostró tan afectado que canceló su gira europea.



Los ex miembros de One Direction asistieron al funeral de Liam Payne. (Imagen: Redes sociales)

La ubicación de la Iglesia donde se realiza el funeral se mantuvo durante varios días bien guardada bajo secreto, describen los medios zonales. Sin embargo, los vecinos comenzaron a sospechar del evento cuando notaron que alrededor de la iglesia se colocaron carteles que prohibían estacionarse y aparecieron guardias de tránsito para disponer multas a quienes incumplieran la norma.

Una fuente de la iglesia contó a Daily Mail que el lugar fue decorado con arreglos florales blancos y dibujos de pinos y bolos, un guiño a Payne por su amor al bowling, el deporte de salón al que según Cassidy jugaba cuatro veces por semana.

Quién era Liam Payne y cómo murió

Liam James Payne, un cantante de Inglaterra, saltó a la fama en 2010 tras participar del célebre reality show musical The X Factor. El artista, que por entonces tenía solo 16 años, había decidido unirse a otros cuatro cantantes en el concurso para formar una boy band, que se denominó One Direction. Pese a que el grupo no triunfó en el certamen, se convirtieron en un exito mundial y en sus cinco años de carrera vendieron más de 70 millones de álbumes.

Los ex miembros de One Direction en el programa The X Factor (de izquierda a derecha: Payne, Tomlinson, Styles, Horan y Malik).

No obstante, en 2016 la banda se separó. Todos los integrantes siguieron en la música principalmente en sus carreras en solitario. Liam Payne no fue la excepción. En 2017 estrenó su sencillo "Strip That Down" junto al rapero Quavo, y las reacciones fueron mixtas: debutó muy bien comercialmente, llegando a varios Top 10 de las listas de todo el mundo, pero se le criticó mucho su estética y sus expresiones. En este sentido, Payne era presentado como un artista pop —a diferencia de Styles que se dedicó al soft rock o Zayn, que fue más hacia el R&B— y con similitudes a un joven Justin Bieber: se mostraba sin remeras, las canciones eran de estilo urbano a pop y con letras bastante vacías.

Luego, se le sumaron otros sencillos como "Get Low" junto al DJ alemán Zedd, y "For You", la canción principal de la tercera película de Las 50 Sombras de Grey, 50 sombras liberadas. También apuntó al público latino con una colaboración con el reggaetonero J Balvin, llamada "Familiar". Ninguno tuvo gran reconocimiento y sus números comerciales fueron moderados.







A pesar de esta situación, lanzó su álbum debut LP1 en 2019. Este trabajo fue el primero y el último que sacó a la luz.

En paralelo, Payne atravesó problemas con el alcohol y las drogas, así como también reconoció tener problemas de salud mental, como agorafobia y ansiedad. En su vida personal se destaca el haber salido con la cantante Cheryl durante dos años, con quien tuvo a su único hijo, Bear. Luego el músico fue noticia al ser denunciado por su exprometida Maya Henry, por acoso: la mujer evidenció a través de sus redes sociales que estaba siendo acosada por parte de Liam, a pesar de tener mucho tiempo separados.

¿Qué hacía Liam Payne en Argentina? Según se supo en las últimas semanas, había llegado junto a su novia, Kate Cassidy, para presenciar el show que su ex compañero y amigo Niall Horan iba a realizar en el Estadio Movistar Arena de Buenos Aires el 2 de octubre. En aquella fecha, el británico saludó a las fanáticas desde su platea.

También habían aparecido fotos vistiendo una remera de la selección argentina y firmando autógrafos y algunos videos en uno de los conciertos de Paul McCartney en River.

El 16 de octubre ocurrió la tragedia en Buenos Aires: el músico, a los 31 años, murió después de caer del tercer piso del Hotel Casa Sur en Palermo, donde permanecía alojado en su visita a la Argentina. La autopsia reveló que sufrió hemorragias internas y externas y politraumatismos como consecuencia de la caída.