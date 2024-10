Los restantes miembros de One Direction —Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles— emitieron este jueves un comunicado oficial en conjunto tras la trágica muerte de Liam Payne ocurrida este miércoles en Palermo. “Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam”, aseguraron.



“Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente”, expresaron los cuatro miembros a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la banda.

Captura de pantalla.









“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos Liam”, concluyeron.



“La parte más vital de One Direction”: el sentido mensaje de Louis Tomlinson

Hasta el momento, el único que se había expresado respecto al terrible fallecimiento de Payne, de 31 años, fue Louis Tomlinson. También a través de redes sociales, publicó una foto junto a su excompañero y reflexionó sobre la primera vez que lo conoció y el shock que le generó esta reciente noticia.

“Estoy devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma positiva, divertida y amable”, comenzó en su posteo.



Y agregó: “Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me impresionó al instante, pero lo más importante es que, con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida. Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía”.

En este sentido, Tomlinson de 32 años, confesó que hablaron de “volver al estudio juntos para recrear la química que desarrollaron” en los años gloriosos de la agrupación. Además, calificó a Liam Payne como “la parte más vital de One Direction”.

Captura de pantalla.





“Su experiencia desde una edad temprana, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por darnos forma, Liam”, escribió.



Por otro lado, su texto siguió con un mensaje directo al intérprete fallecido: “Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decirte adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, de que hablar por teléfono durante horas, recordar todos los miles de recuerdos maravillosos que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida".

Para concluir, el también compositor aseguró que si Bear, el hijo de Payne, lo llegara a necesitar, "será el tío que le contará historias sobre lo increíble que era su padre".

"Desearía tener la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te quise. Payno, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te quiero, amigo. Descansa", concluyó.



El mensaje de Zayn Malik

Pocos minutos después del comunicado en conjunto, Zayn Malik hizo su propia publicación de una foto juntos en la que se los ve durmiendo sentados cuando eran adolescentes.

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida", sentenció Malik, que previamente fue víctima de unos comentarios fuera de lugar por parte de Payne, cuando habló sobre sus sensaciones cuando abandonó la banda.

En esta línea, el cantante también remarcó que su fallecido compañero era testarudo y que "no le importaba decir cuando alguien se equivocaba". “Aunque chocamos algunas veces por esto, siempre te respeté en secreto por eso", expresó.



"Cuando extrañaba mi hogar cuando tenía 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaba. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo", destacó.



Captura de pantalla.

Al igual que Louis Tomlinson, Malik también valoró el talento musical de Liam Payne y lo llenó de elogios por su profesionalidad.

“En lo que se refiere a la música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y vos ya eras un profesional. Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en vos para saber en qué dirección dirigir el barco a continuación”, continuó.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme como es debido y decirte que te quería y te respetaba profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado", cerró.



La carrera de Liam Payne y su éxito con One Direction

El intérprete británico, cuyo nombre original era Liam James Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo a comienzos de la década pasada, tras su paso por el programa de talento The X Factor. Precisamente, se presentó dos veces en el reconocido reality cazatalentos: por primera vez en 2008, con tan solo 14 años, y en 2010, cuando su vida cambiaría para siempre.



Fue la cantante Nicole Scherzinger, la exlíder de otra exitosa banda, Las Pussycat Dolls, a quien se le ocurrió aquel conjunto de cinco jóvenes de entre 16 y 18 años que se habían postulado originalmente como solistas, pero que se los terminó agrupando para continuar en competición.

No ganaron en aquella temporada del certamen, pero esa situación no les impidió conseguir toda la gloria que llegó después: editaron cinco álbumes, vendieron más de 70 millones de copias en todo el mundo y uno de sus últimos tours recaudó casi 300 millones de dólares.

En marzo de 2015, One Direction anunció la primera salida de la banda: la de Zayn Malik, luego de haber estado ausente en la gira asiática de la agrupación por supuesto "problemas de estrés y ansiedad". Rápidamente, los cuatro integrantes restantes se apresuraron en sacar un nuevo y el último álbum, que se llamó Made in the A.M.

En este contexto, Payne tomo la "posta" en relación con su voz, ya que se hizo cargo de las notas más altas durante la nueva producción, tras el vacío dejado por Malik. Es más, el conocido —y querido— Harry Styles aseguró en una entrevista con MTV que "Liam dio un paso al frente para hacer las notas altas. Les da una patada en los testículos en cada show. No se contiene".



Más allá de su voz, no solamente se dedicaba a la interpretación. A Liam Payne también se lo reconoció por su poder de composición y sus grandes aportes. En esta línea, se le atribuye la coautoría de más de la mitad de las canciones del tercer —Midnight Memories—y cuarto álbum —Four— de One Direction.

Seguí leyendo: