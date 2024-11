Las palabras que no existen son las mejores y la música también. Hacia ella vamos, cuando yo era adolescente padecía un pesimismo crónico respecto a la creación. Es increíble pero así es la vanidad: pensaba que con haber escuchado esto y aquello ya estaba todo dicho. Eso fue lo que me inspiró desde cierto comienzo para hacer música, tratar de ir por algún costado. Después me di cuenta de que había mucho por hacer, mientras más cultivado estaba. Lo contradictorio que somos, siempre recuerdo esta frase de Alejandro Jodorowsky: “Cuando era joven quería hacer todo ya, sentía que no tenía tiempo, quería el reconocimiento inmediato. Ahora que soy viejo, siento que tengo todo el tiempo del mundo para hacer y escuchar”

Algo de esto pasa con AgusFortnite2008, un adolescente fastidiado, pesimista y optimista, con ganas de que el mundo lo escuche. Lo vi sin querer hace dos años en un show de varios artistas, y simplemente me estalló la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Tiene quince años? ¿Dieciséis? ¿Hace sus videos? Todo eso me preguntaba y me supo responder mi amigo Coghlan: es AgusFortnite2008. ¡Bien, vamos a escucharlo!.

Podría escribir tranquilamente sobre la obra de Wolfgang Voigt, Gas y todo eso, y contar por qué fue un antes y un después en mi vida. Pero elegí remontarme al presente y manifestar mi admiración por AgusFortnite2008.



Teorizar no es lo mío, debatir un poco menos, nunca he suscrito a la idea de explicación de la obra de arte. El arte puede ser bello u horrible. Lindo o feo no puede ser, si es lindo no es arte si es feo no es arte. Solo es arte si es bello u horrible. Sí, es debatible. Pero “el arte es la inteligencia que se divierte”, decía Albert Einstein; “Un hombre no aprende a comprender nada, a menos que lo ame”, decía Goethe, y ojalá sea cierto ahora que internet está llena de frases de unos que se atribuyen a otros. Si alguien me explica un sentimiento, una sensación, es ahí donde muere el misterio. Pero resulta que solemos poner todo en palabras. Y hola, aquí estoy, escribiendo sobre AgusFortnite2008.

Hace música porque a la música le tocó que Agusfortnite se desenvuelva en esa disciplina, pero podría pintar cuadros, o ser un escultor.

Principalmente y a primera vista sentí identificación con la música, con el método, con la brutalidad con la que trata los elementos. Es arte marginal, art brut a conciencia, donde la insolencia y vanidad de una lírica despojada calman su propia sed. Una ingenuidad que no le pone techo al arte. No hay límites. Eso es hambre, de reconocimiento y de gloria, pues artísticamente este combo es implacable, explosivo.

Agus2008 pone patas para arriba los conceptos, los preceptos tanto técnicos como artísticos, por lo tanto hay humor, hay gracia. El humor salva vidas, y si es con música mejor. Su música es avasalladora pero, si escuchan bien, en los sonidos del fondo hay mucha calma, hay paz, hay una tranquilidad confundida. Como lo contradictorio de los recuerdos, por eso son maravillosos, porque no tienen palabra: un recuerdo no te puede prometer nada.

Bueno, estoy escribiendo cualquier cosa, volvamos a la música de AF2008, donde el defecto cobra protagonismo y todo lo que aprendimos ya no sirve. Donde no hay obsesiones, o al menos son pocas y eso lo hace más libre. Vuelvo a poner Plug Park, su primer álbum. Hay muchas colaboraciones, y se destacan las de Stiffy y Die17, ellos son los Swaggerboys, vuelvo a sentir el espíritu disruptivo y pienso que esto es ser antihéroe, ser imperfecto y esteticista. Me quedo corto con las definiciones, por favor lector, tenga su propia experiencia, sobre todo en Soundcloud, la plataforma que siempre fue una hervidero de gemas y que mejor les queda. Digo les queda porque Swaggerboys es un movimiento que involucra a varios (Joshu, Nachotheplug, MatiasEnchufe), es un movimiento mundial llamado Plug (sub-subgenero del rap, subgenero del trap). De hecho plug es enchufe en inglés y tienen un hit llamado: “Esto es enchufe la chupa el hip-hop”. Del otro lado del charco, tanto en Uruguay como en España se puede escuchar artistas similares como Tussywarriors o Sadnoi. También Brocasito en Brasil, MexikoDro en tierra azteca, y en USA al legendario Finally Rich de Chief Keef. Lector, haga click y respire hondo.



AgusFortnite2008 no solo redefine el rap y la cultura hiphop en su propio universo, sino que lo pone en diálogo con la tradición y la vanguardia. Su obra no pide permiso, simplemente sucede, y eso es lo que lo convierte en auténtico. Pero yo a esto ya lo escuché, esta música ya existía. Y vuelvo a ser pesimista-optimista. Y recuerdo que el arte y la canción forman una enorme conexión que trasciende el pasado y el futuro. Porque cuando algo es auténtico y sale del corazón, todos hablamos de lo mismo.

Diosque es un cantautor y productor tucumano que ha editado casi una decena de discos y realizado diversas colaboraciones, entre las que se destacan las que hizo con Julieta Venegas, Molly Nilsson y Sara Hebe. Ha compuesto música para diversos proyectos, ya sea obras de teatro, cine y también de otras agrupaciones como Mi Amigo Invisible e Isla de Caras. Formó parte de Días nórdicos, una residencia musical en Dinamarca, junto a Axel Krigyer, y fue músico de Daniel Melero. Se presentará en vivo en La Tangente, el sábado 7 de diciembre, a las 20.