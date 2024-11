El Parque Uriburu del barrio de Parque Patricios empieza a recuperar la fisonomía de espacio verde en su totalidad. Tras varios meses de reclamos, los vecinos y vecinas del barrio lograron que comience a concretarse la remoción del obrador de Subterráneos de Buenos Aires S.E (Sbase) que ocupaba un tercio del parque por la pausada extensión de la Línea H, que no avanza desde 2018. El obrador está allí desde el año 2012, cuando comenzaron a realizarse las últimas obras de ampliación de esa línea.

La novedad fue difundida por las redes sociales de "Devuelvan el Uriburu", el colectivo que se conformó para reclamar la remoción del obrador y la puesta en valor del parque ubicado entre los hospitales Penna y el Churruca. Allí, los y las vecinas indicaron que este jueves por la mañana comenzó el desmontaje del obrador, al que calificaron como un "depósito de basura a cielo abierto que usurpaba más de un tercio de nuestro querido parque".

Los vecinos y vecinas estaban a la espera de que la remoción se concretara. Es que, según cuenta a este diario Romina Montanari, parte del colectivo, semanas atrás habían recibido la promesa oficial de que eso ocurriría. "Fue el 31 de octubre en una reunión con funcionarios del GCBA de la que participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y la presidenta de la junta comunal, Silvia Millara. Nos anotamos y presentamos el reclamo para que saquen el obrador y por el estado del parque en general, y ahí la vicejefa nos confirmó que iban a empezar a sacarlo el 14 de noviembre", recordó la vecina.

Los trabajos de remoción se demoraron una semana pero este jueves los y las vecinas despertaron con ruidos de máquinas trabajando en el lugar: "Ya lo vaciaron muchísimo. Había mucha basura y plásticos porque terminó siendo un depósito. Todavía hay un galpón y las chapas de alrededor siguen estando, pero esperamos que termine de concretarse pronto", dijo Montanari.

Además de destacar que "este avance es fruto de meses de lucha, organización y movilización", el colectivo alertó en un comunicado que "la lucha no termina aquí". Advierten que la permanencia del obrador durante más de una década deterioró el estado de esa zona del parque y que deberán realizarse tareas de renovación del sector para ponerlo a punto. "La desidia y el abandono fueron totales, y ahora exigimos que se hagan cargo de la remediación y restauración ambiental", señalaron y agregaron que "no pararemos hasta recuperar por completo este espacio verde que es de todos".

El obrador en cuestión se erigió sobre el parque en función de las obras de ampliación de la Línea H que derivaron en la apertura de la estación Hospitales, su actual cabecera sur, y de Facultad de Derecho, su cabecera norte. Fue levantado, en principio, por las empresas Techint y Dycasa, que estuvieron a cargo de los trabajos hasta 2018. Desde entonces las obras de expansión no avanzaron -- la línea debería completarse hasta la altura de la avenida Saenz --, pero el obrador se mantuvo a modo de depósito.

En agosto de este año Página 12 publicó el reclamo de los y las vecinas y la respuesta de Sbase a la cuestión, en la que indicaron que el obrador estaba allí por esa ampliación que no tiene ningún plazo previsto. Indicaban que no estaba en los planes retirarlo hasta terminar la línea, aunque ahora el asunto parece haber cambiado. Este diario volvió a consultar sobre el tema a fuentes de la empresa estatal sobre la situación actual del obrador pero no recibió respuestas.