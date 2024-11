TEATRO



Ensayo para una despedida

Obra unipersonal de teatro-danza que narra la historia de Cassandra, una adolescente del conurbano bonaerense que viaja a diario para formarse como bailarina. En su trayecto, experimenta el amor y las dificultades del crecimiento, explorando cómo las cicatrices del pasado influyen en su presente. Esta obra con dirección de Ignacio Henríquez y dramaturgia de Stefy Sleiman y Alejo Sulleiro es una reposición para la 3ra edición del Festival Hembra. Surgido en el año 2022 para apoyar y visibilizar el trabajo de mujeres realizadoras del sector escénico, en roles de cabeza de equipo, su 3ra edicion se inaugura con esta obra, una de las dos reposiciones seleccionadas por una curaduría que también incluye un estreno, seleccionado por convocatoria abierta, una obra internacional de gira y un work in progress. Mas información en @ciclohembra.

Miércoles 4, a las 21, en Teatro Área 623, Pasco 623. Entrada: $11000.

La Madonnita

Seguida de El niño argentino, estas dos obras de Mauricio Kartun acaban de ser publicadas en un solo volumen por la editorial InterZona. En su dramaturgia se entretejen las fibras de la micro y macropolítica, explorando tanto la intimidad de los personajes como el impacto de las estructuras de poder. Se trata de dos hitos en la carrera de Kartun, que marcan una evolución en su poética y una expansión en su enfoque dramatúrgico. Con La Madonnita, Kartun inicia su camino como director de sus propias obras, mientras que El niño Argentino simboliza un viraje en su estética. El libro incluye un prólogo de Jorge Dubatti, destacado crítico y especialista en teatro, quien contextualiza la relevancia de estas piezas dentro de su obra, así como una entrevista que enmarca los procesos creativos del dramaturgo.

MÚSICA



Thankful

Segundo simple que anticipa el nuevo disco de Ringo Starr, dedicado a la música country, un estilo muy querido por el legendario baterista de los Beatles, que cuando formó parte del grupo cantó clásicos como "Act Naturally", "What Goes On" o "Don't Pass Me By". El disco en cuestión lleva por nombre Loop Up, está anunciado para el 10 de enero, y fue producido por T Bone Burnett. Fue el resultado de un encuentro casual de Ringo con el productor, en el que el baterista le pidió un tema para un nuevo EP. Burnett le devolvió nueve temas country escritos especialmente para su voz, y el resultado fue el primer disco en ese estilo de Starr en medio siglo, y su primer álbum propiamente dicho (venía sacando EPs) desde 2019. El simple debut del nuevo trabajo fue “Time on my Hands”, mientras que este nuevo simple tiene una invitada de lujo, nada menos que Alison Krauss cantando junto al buen Ringo.

Never Too Late

Elton John no se detiene. Ya tiene un nuevo documental que vuelve a contar su historia, titulado como esta canción, compuesta especialmente para la banda de sonido, con fecha de estreno para el 13 de diciembre en Disney+. Pero lo especial de este tema, una balada al piano muy característica de su discografía, es que esta firmado y cantado a dúo con Brandi Carlile, la cantante que es al country desde los derechos LGBTI como lo fueron los rebeldes del country como Wylon Jennings desde los excesos. Enfrentados tanto unxs como otros contra los prejuicios del status quo del estilo desde el que eligen cantar. Carlile es ademas la cantante que sacó a Joni Mitchell de la reclusión: de la mano de Brandi, Joni volvió a tocar en vivo, y si bien su reunión con Elton John no está rodeada de semejantes extremos, es igualmente disfrutable y para celebrar.

ONLINE



Argentina 78

“25 millones de argentinos...”. El célebre himno mundialista suena en la apertura de los cuatro episodios de esta serie, que estará disponible a partir del miércoles en Disney+. Basada en el libro de Matías Bauso 78: Historia oral de un mundial y con la participación en entrevistas actuales de Daniel Passarella, Mario Kempes, César Luis Menotti, Mario Firmenich, Miriam Lewin, Miguel Bonasso y la periodista Ailín Bullentini de Página/12, este ambicioso documental recorre los preparativos del mundial de fútbol de 1978 al tiempo que describe los tenebrosos mecanismos de represión y muerte del gobierno militar, los operativos de Montoneros y la llegada de periodistas internacionales que, por primera vez, daban cuenta de las caminatas de esas “madres locas” que clamaban por sus hijos en Plaza de Mayo. El fútbol como pasión nacional y también como mecanismo de propaganda estatal es retratado a través de un profuso material de archivo, sin dejar de lado los polémicos partidos contra Perú y Países Bajos.

Un león en el bosque

Protagonizada por Julieta Cardinali, Federico D´Elia, Julián Cerati y Carolina Kopelioff, la nueva serie exclusiva de Flow narra los conflictos que debe atravesar una familia cuando su hijo de nueve años es echado del colegio de un día para el otro por presentar una condición autista. Así comienza un duro camino “para derribar los preconceptos de una comunidad y, sobre todo, de una sociedad que mira para otro lado. En esta lucha, la sensibilidad y los daños que repercutirán en el niño llevarán a su familia a replantearse aspectos fundamentales de su vida”, según afirma la sinopsis oficial. Son ocho capítulos dirigidos por Mariano Hueter y rodados en la ciudad de Pinamar, entre el bosque y el mar.

CINE



Infinito Súper 8

La primera edición del Festival Internacional de Cine en Super 8, dirigido por el cineasta Paulo Pécora, se llevará a cabo entre el martes 26 y el sábado 30 con entradas gratuitas en todas las funciones, que tendrán lugar en la Universidad del Cine, la Casa Nacional del Bicentenario y otras sedes porteñas. La programación incluye un homenaje a la pionera del cine experimental Narcisa Hirsch (foto), fallecida recientemente, acompañado del lanzamiento del libro Narcisa Hirsch. La intensidad de una mirada, de Daniela Muttis. Además de las competencias y panoramas de films nacionales e internacionales, se ofrecerá una muestra de instalaciones fílmicas de la artista y cineasta argentina Ana Villanueva, una selección de cortos en Súper 8 brasileños y focos dedicados a la obra de Ernesto Baca y Daniela Cugliandolo. La programación completa del festival, “el único de su tipo en la Argentina en la actualidad”, según las palabras de sus responsables, puede consultarse en www.infinitosuper8.com.ar

Querido doctor

La Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) ofrecerá hoy, a las 15 y 18, dos únicas funciones del film dirigido por Miwa Nishikawa en 2009, en copia 35mm enviada desde Tokio y con la presencia en la sala de la realizadora para presentar su obra y conversar con el público. La historia tiene como protagonista a un joven médico, recién recibido, que debe viajar a un pequeño pueblo para trabajar bajo las órdenes de un veterano doctor. Si bien este dedica todo su tiempo a los pacientes, tratándolos con atención y escuchando sus problemas, resulta claro para el joven que su pericia profesional deja bastante que desear. ¿Acaso hay algún secreto que el doctor Ino no quiere que se conozca?

TV



La dama de blanco

El clásico de la literatura gótica de Wilkie Collins ya fue adaptado al cine en 1948, con Eleanor Parker, Alexis Smith y Sydney Greenstreet en los papeles principales. Esta nueva versión de la BBC en formato de miniserie –son apenas cinco capítulos– vuelve a narrar la historia de las dos hermanas que, en plena era victoriana, deben enfrentarse a los hombres que se interponen entre ellas y su ansiada libertad. Walter Hartright viaja a Cumberland para convertirse en el maestro personal de ambas, las jóvenes herederas Laura y Marian Fairlie. No pasa demasiado tiempo hasta que Laura se enamora de él a pesar de estar ya comprometida con Sir Percival Glyde, un hombre ambicioso que desea apoderarse de toda su fortuna. Allí comienza su oscuro plan, organizado luego de aliarse con el siniestro conde Fosco. Es entonces cuando hace su aparición la misteriosa mujer de blanco del título, cuya inquietante presencia altera por completo los planes de unos y otros.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

Submersos

Filmada en Florianópolis y la ciudad de Córdoba, esta coproducción argentino-brasileña está centrada en la vida de dos amigos que comparten la pasión por el surf, pero que terminan involucrándose en el peligroso mundo del narcotráfico. Con una pata en el drama criminal y otra en el culebrón latino, la saga sigue a los protagonistas al tiempo que deciden transportar las drogas dentro de unas tablas de surf, punto de partida de una desaparición inesperada y la consiguiente investigación policial. ¿Acaso uno de los amigos traicionó al otro? El reparto binacional incluye a Mariano Bertolini, Cássio Nascimento, Jorge Marrale, Liz Solari, Guilherme Weber y Guillermo Pfening.

Lunes a las 22, por A&E.