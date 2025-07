El gobierno provincial afirmó que el 8 de julio anunciará el porcentaje de incremento que ofrecerá a los empleados estatales de Salta.

La decisión fue transmitida en la última reunión de negociaciones paritarias en la que también se adelantó que el 17 de julio se prevé la contraoferta de las entidades gremiales que representan a los trabajadores estatales.

Para ese día “quieren cerrar” las negociaciones, dijo a Salta/12 Gustavo Ascoy, referente de la comisión docente de ATE.

Ascoy dijo que el sector que representa reclama un incremento de, cuanto menos, dos dígitos para el semestre que resta.

Es que con el 9 por ciento escalonado en tres cuotas que se pagaron mes de por medio desde febrero a junio “nos fue malísimo”, afirmó al referirse al último acuerdo arribado en febrero último. Tanto ATE, como el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA) y la seccional salteña de la Unión de Docentes de Argentina (UDA), se negaron a firmar aquel acuerdo.

El ánimo entre los educadores, la gran masa de trabajadores estatales, no es de los mejores. Mientras que el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, ya sugirió que estará difícil firmar una paritaria si es que la oferta del gobierno no tiene una mejora sustancial. Lo dijo en la asamblea realizada la semana pasada. Por su parte, SITEPSA se declaró en estado de alerta. Con esta advertencia, se indicó que si no prospera una mejora como la que vienen pidiendo podría haber medidas de fuerza tras el receso escolar que se inicia el 14 de julio.

“Lo único que vi es que a los docentes el aguinaldo se les fue así, como si nada, y hay mucho enojo”, dijo Ascoy.

En la última reunión paritaria el Ejecutivo provincial sostuvo que la situación económica actual está atravesada por la “crisis nacional que impacta fuertemente en sectores como la construcción, el comercio y otros rubros productivos, con consecuencias directas en la economía provincial”.

También aclaró que las mesas sectoriales no fueron suspendidas y que se retomarán el viernes que viene.

Preocupación por empleados municipales

Por otro lado, Ascoy afirmó que entre las preocupaciones de ATE se encuentra también la incógnita sobre lo que ocurrirá con los salarios de empleados municipales.

Sucede que los incrementos de estos trabajadores están atados a los que acuerde la provincia con las entidades gremiales que representan a sus empleados.

Ascoy ñadió que también complica el hecho de que al incrementar en un 1 por ciento el aporte que deberá hacerse a la obra social provincial, del Instituto Provincial del Seguro (IPS), para financiar su deuda, los municipios deben volcar 121 mil pesos por cada trabajador por este concepto.





La semana pasada el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, se reunió con los intendentes para informar sobre el aporte de nuevos recursos al Fondo Compensador Municipal para que las comunas salteñas cubran la diferencia financiera que les provocó la modificación de los aportes del IPS y se garantice la prestación a sus empleados.

La compensación será hasta diciembre en el marco del actual ejercicio presupuestario.

Camacho indicó que la posibilidad de recurrir al Fondo Compensador Municipal permitirá absorber el desfasaje y bajar el impacto en las cuentas municipales. La asistencia prevé además un reconocimiento retroactivo a marzo.