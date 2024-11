En las efemérides del 24 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1859. Aparece El origen de las especies

Se publica la primera edición del libro que cambia el rumbo de la ciencia: El origen de las especies, de Charles Darwin. El naturalista inglés propone su teoría de la evolución y la selección natural para explicar el desarrollo de las especies. El evolucionismo tomó fuerte impulso a partir del libro de Darwin, mientras que la Iglesia, aferrada a la idea de la creación divina, combatió sus teorías.

1870. Muere el Conde de Lautréamont

En París fallece, a los 24 años, Isidore Ducasse, el Conde de Lautréamont. Había nacido en Montevideo, hijo de un diplomático francés, y se crio en la capital uruguaya hasta los 13 años. Considerado un precursor del surrealismo, su único libro publicado en vida fue Los cantos de Maldoror, que reúne seis cantos poéticos en los que, entre otras cosas, glorifica el sadomasoquismo y el asesinato, y que inspiraron una ópera de Leo Maslíah.

1908. Nace Libertad Lamarque

En Rosario nace Libertad Lamarque. Fue actriz y cantante y participó de los comienzos del cine argentino. Estuvo en ¡Tango!, la primera película sonora del país. También filmó La cabalgata del circo, en cuyo rodaje se enfrentó a Eva Duarte. Se fue a México y continuó una carrera que la convirtió en una de las figuras más conocidas del continente. Llamada “la novia de América”, murió en México en 2000.

1927. El nacimiento de Alfredo Kraus

En Las Palmas de Gran Canaria nace el tenor Alfredo Kraus, uno de los cantantes líricos más populares de la segunda mitad del siglo XX. Fue parte de la gran camada de cantantes de ópera surgidos en España, junto a José Carreras, Montserrat Caballé y Plácido Domingo. El protagónico de Werther, de Massenet, fue considerado su gran papel. Murió en 1999.

1940. Nace Ricardo Piglia

Nace Ricardo Piglia. Fue el autor de novelas como Respiración artificial, La ciudad ausente, Plata quemada y Blanco nocturno; ensayos como Crítica y ficción, Formas breves y El último lector; y relatos reunidos en La invasión y Nombre falso. Murió en 2017.

1941. El nacimiento de Horacio Altuna

Nace en Córdoba Horacio Altuna, uno de los grandes de la historieta en la Argentina. Junto al guionista Carlos Trillo crearon Las puertitas del señor López y El loco Chávez. Más tarde, dibujo y escribió El Nene Montanaro y dibujó para Playboy. Se radicó en España.

1954. Nace Emir Kusturica

En Sarajevo nace Emir Kusturica. El cineasta balcánico ganó dos veces la Palma de Oro de Cannes, con Papá se fue en viaje de negocios, en 1985, y diez años después con Uderground. También filmó Tiempo de gitanos, Gato negro, gato blanco y La vida es un milagro, entre otras películas. También les dedicó documentales a las figuras de Diego Maradona y José Mujica. Además, incursionó en la música con la Non Smoking Orchestra.

1963. Jack Ruby mata a Oswald

Dos días después del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy es asesinado Lee Harvey Oswald, el sospechoso de haber matado al presidente. A Oswald, de 24 años, lo mata Jack Ruby, un empresario de la noche que le dispara cuando sale de la dependencia policial donde estaba detenido. Ruby sostuvo que no quería ver sufrir a la viuda de Kennedy en el juicio por asesinato. Murió en la cárcel en 1967.

1991. Adiós a Freddie Mercury

Víctima de HIV, muere Freddie Mercury. El cantante había anunciado un día antes que padecía la enfermedad, y acababa de grabar Innuendo, su último trabajo discográfico con Queen, que se cierra con la desgarradora "The Show Must Go On". Tenía 45 años. Fue el rostro de una las bandas más populares de la historia del rock. Irrumpieron en los 70 y se mantuvieron hasta la muerte de Mercury, si bien el grupo ha salido de gira en años recientes e incluso editó un disco, Made in Heaven, con grabaciones inéditas del cantante.

2011. Muere el genocida Bussi

Uno de los más connotados genocidas de la última dictadura fallece a los 85 años: Antonio Domingo Bussi. Formó parte del entramado del Operativo Independencia, iniciado por Acdel Vilas en Tucumán. Con el golpe de 1976 fue gobernador de facto de Tucumán y responsable del aparato represivo, que incluyo hechos como la expulsión de mendigos a Catamarca. Tras la vuelta de la democracia inició su actividad política, al tiempo que la ley de Punto Final y los indultos le garantizaron impunidad. Fracasó en su intento de ser gobernador por el voto en 1991 con su partido de extrema derecha, Fuerza Republicana. Los tucumanos lo eligieron gobernador en 1995. Cuatro años más tarde, la Cámara de Diputados le impidió asumir su banca por sus antecedentes, al tiempo que le descubrían cuentas en Suiza. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán, pero la reapertura de los juicios impidió que asumiera. En 2008 fue condenado a reclusión perpetua junto a Luciano Benjamín Menéndez.

2015. La muerte de Aurora Venturini

La escritora Aurora Venturini muere a los 93 años en Buenos Aires. Había nacido en La Plata el 20 de diciembre de 1921. Esposa del historiador revisionista Fermín Chávez, fue amiga de Eva Perón. Sus primeros libros fueron de poesía, y uno de ellos El solitario, le valió el premio Iniciación, que recibió de manos de Jorge Luis Borges. En 1969 apareció su primera novela, Pogrom del cabecita negra, a la que siguió Las Marías de Los Toldos, en 1991. El reconocimiento llegó en 2007 con Las primas, que ganó el Premio de Nueva Novela PáginaI12. En 2012 apareció Los rieles y, en 2013, Eva Alfa y Omega. En 2020 vio la luz la continuación de Las primas, la novela Las amigas. En su obra cuentística destacan Hadas, brujas y señoritas, El marido de mi madrastra y Cuentos secretos. Tradujo a poetas franceses, como el Conde de Lautréamont y Arthur Rimbaud.

2022. Fallece Hans Magnus Enzensberger

En Múnich muere, a los 93 años, uno de los más grandes intelectuales europeos de la segunda mitad del siglo XX: Hans Magnus Enzensberger. En su obra ensayística destaca Política y delito. También fue autor de El corto verano de la anarquía, libro que narra la vida de Buenaventura Durruti, el líder anarquista español. También dejó una amplia obra poética. En 2002 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.