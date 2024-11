El fin de semana pasado se realizó la tercera edición del Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares. En ese mismo acto, tuvo lugar la entrega de libros del programa Más Libros Para Más, que este año contempla 17.500 ejemplares.

“La biblioteca es el corazón de construcción de la historia, un espacio de encuentro. El encuentro es imprescindible, y más bibliotecas populares lo llevan a cabo todos los días”, expresó Saintout. “Es un lugar donde hay memoria e identidad. Hay una pasión por la documentación. Hacer una biblioteca es tomar la iniciativa de generar memoria, resguardar algo valioso para la sociedad, y construir futuro”, añadió.

También participaron del panel Ximena Talento, directora provincial de Promoción de Lectura; Alberto Franco, director de la Biblioteca Popular Andrés Ferreyra de Necochea; y Mariana Fernández, integrante de la Editorial Caravana de Tres Arroyos.

Saintout cuestionó las medidas del gobierno de Javier Milei: “Este modelo lo quieren reemplazar por el modelo de la economía financiera y la especulación. No quieren pibes en un centro cultural o leyendo en las escuelas. Quieren pibes a la intemperie”. Saintout también se refirió a los cuestionamientos que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, realizó sobre los libros de escritoras argentinas contemporáneas, como ‘Cometierra’ de Dolores Reyes, que la Provincia distribuye en bibliotecas escolares y están destinados a adolescentes y jóvenes: “No podemos resignarnos nunca a que no esté la palabra, cuando la palabra no está, está la violencia”.

Este año, Más Libros Para Más incluye unos 17.500 libros ejemplares a las más de 450 bibliotecas populares distribuidas a lo largo y a lo ancho del mapa bonaerense, los cuales fueron adquiridos a editoriales de la Provincia.

Cada una de las cajas contiene 39 títulos elegidos especialmente. La selección de libros abarca un amplio rango de géneros y estilos: desde poesía contemporánea hasta historietas, pasando por literatura infantil, ensayo y trabajos testimoniales sobre Derechos Humanos. Con estos títulos, lectores de todas las edades podrán descubrir a autores emergentes y consagrados, como Pipo Lernoud, Fabián Casas, Beatriz Ferro, y voces de la disidencia como Ioshua y Facundo Saxe.

“Año a año, venimos disfrutando de estos encuentros, porque hay un Estado presente y un territorio que convoca a una organización en comunidad. Somos la única red que recibe una subvención mensual, en defensa de la circulación de los libros, porque los libros conmueven corazones”, concluyó Alberto Franco, director de la Biblioteca Popular Andrés Ferreyra de Necochea, quien también fue parte del panel.