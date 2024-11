Una mujer de 75 años, identificada extraoficialmente como Olga Villa, fue asesinada a puñaladas en el barrio Ex Pueblo Nuevo de la localidad de Campamento Vespucio, jurisdicción del municipio de General Mosconi en el norte de la provincia de Salta. El cuerpo fue encontrado el domingo último por su hija.

Según trascendió, el cuerpo tenía 27 lesiones de cuchillo, algunas, defensivas. Por el hecho fue detenido un joven de 19 años de edad. Por trascendidos se sabe que este hombre realizaba trabajos en la propiedad de la víctima, que vivía sola en esa zona rural.

Eljoven está detenido y ayer el fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, lo imputó de forma provisional como autor del delito de "homicidio calificado, con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género (femicidio)".

El acusado fue asistido por un defensor particular y se abstuvo de declarar. La fiscalía solicitó que permanezca detenido. El femicidio provocó consternacion en General Mosconi y la reacción airada de algunos pobladores que exigieron celeridad en la investigación del hecho.

Este sería el séptimo femicidio en lo que va del año en Salta, provincia que se encuentra desde hace diez años en emergencia por violecia de género y que supera la media nacional de ataques mortales a mujeres. El crimen de la septuagenaria en Vespucio se cometió en vísperas del día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer.

Según el registro que lleva este diario, la primera víctima de femicidio de 2024 fue Laura Díaz, de 64 años, asesinada por su pareja, Miguel Helvecio Moreno, de 72 años, quien la atacó con un arma blanca el 17 de enero en la ciudad de Metán. El femicida fue imputado y está detenido. Ambos tenían 7 hijos e hijas en común.



El segundo crimen de género fue cometido el 27 de junio último en el barrio Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Salta. La víctima, Estela Velarde, de 45 años, también era madre. Su pareja, Hugo Guzmán, de 60 años, fue imputado y está detenido.

El 18 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Dalma Salomé Bataches, de 22 años, en la base del puente viejo de acceso al barrio Santa Lucía de la ciudad de Salta. La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios investiga una muerte violenta. Según trascendió, tenía la cara ensangrentada y hematomas en las piernas. La joven había desaparecido en 2017 cuando tenía 15 años y se encontraba en situación de calle. La Oficina de Género del Poder Judicial ubica el caso de Bataches en el registro de muertes violentas o dudosas, que no están caratuladas como femicidios, entre las que contabilizaron 10.

El cuarto femicidio fue el de Ayelén Guantay, de 25 años, asesinada por su pareja, Rodrigo Morales, de 41, quien también mató a su suegro Juan Carlos Guantay, de 62 años, el 28 de septiembre en una vivienda del barrio ARA San Juan de la ciudad de Salta. El femicida fue encontrado muerto al día siguiente y según las pericias preliminares se suicidó. La joven víctima era madre de un niño pequeño. Se supo que un día antes había llamado al 911 pidiendo asistencia cuando su pareja estaba en el domicilio pero el agresor huyó antes de que la policía llegara, y no hubo mayor intervención de las autoridades.

El quinto y sexto femicidio, tienen la misma modalidad del doble crimen, fueron los de Verónica Palacios, de 32 años, y su madre Felicia Romero, de 83, asesinadas en Cafayate. El femicida Joaquín Cardozo está detenido.

Además, al menos dos mujeres siguen desaparecidas en la provincia. La joven madre de 33 años de edad Jesica Gutiérrez desapareció en La Caldera, después de que saliera de su trabajo, el 10 de septiembre cerca de la medianoche. Su marido fue encontrado muerto y se informó que se había suicidado.

Por otro lado, Viviana Lubik, de 49 años, permanece desaparecida desde el 5 de marzo en la ciudad de Salta. Una amiga dijo que la vio por última vez al salir del inquilinato donde vivía, en la calle Astigueta, en Villa San Antonio, una zona conocida como "el bajo chico".

En el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Asamblea LesboTransFeminista de Salta señaló entre sus preocupaciones la cantidad de femicidios cometidos en 2024 y las muertes violentas de mujeres que aún no se ha determinado o no se ha informado si son o no femicidios.

"Alarmante realidad"

Ayer, día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer, el Ministerio Públicoo Fiscal de Salta difundió un comunicado en el que afirmó que, conciente de "la profunda preocupación que genera en la sociedad la persistente y alarmante realidad de violencia que enfrentan las mujeres", reafirma su compromiso de continuar llevando a cabo acciones para erradicarla.

Las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Verónica Simensen de Bielke y Mónica Viazzi, y el Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia, que dirige Matilde Alonso, hicieron una reseña histórica del proceso de reorganización del Ministerio Público Fiscal y de las leyes nacionales e internacionales que dispuestos con el fin de atender esta problemática.

"Desde cada una de las áreas del MPFS, trabajamos incansablemente para garantizar la justicia y brindar apoyo integral a quienes sufren violencia, convencidos de que solo a través de una respuesta firme, profesional y sensible podremos contribuir a erradicar esta problemática que afecta no solo a las mujeres, sino también al tejido social en su conjunto", afirmaron.