Tras semanas de especulaciones, la productora de los shows que brindará el músico Lenny Kravitz este miércoles 27 y jueves 28 de noviembre en el estadio Movistar Arena confirmó que la cantante argentina Marilina Bertoldi será la "artista invitada" de ambas fechas.

"Marilina Bertoldi se suma como opening del show de Lenny Kravitz este 27 y 28 de noviembre en el Movistar Arena. Criada en el under de todo el mapa argentino, actualmente abriéndose paso en la escena internacional. Una artista que rompe los moldes, que se guía solo por lo que le divierte y que nunca se repite", afirmaron desde DF Entertainment. La artista, según informaron, cantará a las 20, y a las 21 continuará el espectáculo del artista estadounidense.

En su cuenta de X, la autora de Mojigata celebró la noticia con un divertido mensaje, en el que expresó: "Dí el sí", con un emoji de un anillo de compromiso.

Marilina Bertoldi es una cantante y compositora santafesina de 36 años. Tiene cuatro álbumes en su haber, un premio Gardel de Oro 2019 (“La única mujer que ganó este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años. Hoy lo gana una lesbiana”, dijo en su momento al recibir el trofeo mayor, y un público fiel que la sigue a todos lados. Es hermana de otra gran artista, como lo es Lula Bertoldi, miembro de Eruca Sativa.

El regreso de Lenny Kravitz a la Argentina

Lenny Kravitz vuelve al país en el marco de la gira mundial "Blue Electric Light Tour 2024", tras 5 años de su última visita en 2019, en la que fue headliner del Lollapalooza Argentina. Las entradas para estas nuevas fechas en el estadio porteño de Villa Crespo se encuentran agotadas. La gira comenzó este domingo el 23 de junio en Europa, y siguió por Estados Unidos y Latinoamérica.

Lenny Kravitz tiene una carrera musical de más de tres décadas. En su obra, que incluye 12 álbumes de estudio con más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo, se encuentran influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta.

El artista de 60 años fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y reconocido por el Consejo de diseñadores de moda americanos (CFDA, por sus siglas en inglés) con su "Premio al Icono de la Moda". El galardón reconoció al artista como uno de los músicos más estimados del rock y por su gran influencia en la moda.

En el rubro editorial, Kravitz se destacó como autor de Flash, un libro que muestra fotografías únicas del mundo del rock. Además, su reciente libro de memorias, Let Love Rule, lo llevó a la lista de los más vendidos de The New York Times.

