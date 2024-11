El ejército ruso envió este martes una cifra récord de drones sobre territorio ucraniano, como parte de su respuesta al empleo de misiles balísticos estadounidenses (los Atacms) por parte de Kiev. Ucrania, por su parte, anunció la decisión de conservar minas antipersonas heredadas de tiempos soviéticos, luego de recibir un suministro de las mismas por Estados Unidos, para lidiar con el avance ruso. El conflicto armado entre ambos, iniciado en febrero de 2022, está llegando a lo que las autoridades rusas llamaron una "fase global", en medio de crecientes tensiones frente al involucramiento de nuevos actores y la ampliación de la participación de viejos aliados.

Récord de drones rusos

Las fuerzas rusas batieron el mayor número de drones lanzados sobre territorio ucraniano este martes por la madrugada, según denunció Kiev. Alrededor de 188 dispositivos explosivos fueron empleados, causando daños a infraestructuras críticas y edificios residenciales en varias regiones de Ucrania. "Durante el ataque nocturno, el enemigo lanzó un número récord de drones de combate", indicó el ejército ucraniano, de los cuales aseguró haber derribado unos 76 a través de 17 regiones distintas, con otros 95 eludiendo sus radares o resultando derribados por los sistemas de interferencia electrónica.

Además las fuerzas ucranianas anunciaron que Rusia disparó cuatro misiles balísticos Iskander-M contra su territorio, que no pudieron ser interceptados. Los proyectiles habrían sido lanzados desde Vorónezh y Kursk, según el reporte castrense. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, argumentó que el empleo de esta cantidad de drones evidencia que el Kremlin está evadiendo las sanciones impuestas en su contra de forma exitosa, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El mandatario ucraniano puntualizó que los drones necesitan alrededor de 16 mil componentes para volar, por lo que estos ataques "sólo son posibles gracias al esquema que Rusia tejió para eludir las sanciones" que limitan el ingreso de estos componentes. Por ello Zelenski pidió por el sostenimiento de los bloqueos de suministros hacia Rusia y llamó a un mayor apoyo a las sanciones en su contra.

Los ataques de drones sobre territorio ucraniano llegaron en la madrugada del día en que Rusia prometió responder a los nuevos disparos de misiles estadounidenses contra su territorio. Según informó el ministerio de Defensa de Rusia este martes, las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían llevado a cabo nuevos ataques con el sistema de misiles Atacms sobre la región rusa de Kursk, escenario de la ofensiva terrestre ucraniana que inició el pasado agosto.

Las autoridades rusas anunciaron que se lanzaron ocho proyectiles sobre el área de Kursk este lunes, con sólo uno de ellos logrando impactar sobre el aeródromo Kursk-Vostok causando daños menores, aunque los fragmentos de uno de los siete Atacms derribados causaron heridas a dos de sus soldados. El sábado Kiev también habría lanzado cinco misiles tácticos sobre una división de misiles antiaéreos cercana a la localidad de Lotariovka, de los cuales tres fueron destruidos según confirmó el Kremlin.

Las minas son "una necesidad bélica"

Ucrania renunció temporalmente a su compromiso de destruir un arsenal de casi seis millones de minas antipersona en su posesión, según afirmó este martes Yevguenii Kivshik, representante del ministerio de Defensa ucraniano en una cumbre internacional en Camboya. La reunión tiene por misión examinar la implementación de la Convención de Ottawa, que impide el empleo de este tipo de explosivos. Estados Unidos y Rusia son parte de los 37 países que no firmaron el texto, que entró en vigor en 1999.

"La agresión masiva, no provocada e injustificada de la Federación Rusa contra Ucrania implicó el ajuste de los planes de destrucción de reservas", expuso Kivshik, quien apuntó que, hasta el momento, se habían destruido alrededor de 2,5 millones de las minas heredadas. "Desgraciadamente el cumplimiento de esta obligación no es posible en el momento actual", dijo el funcionario, quien justificó que renunciar a estos recursos en tiempos de guerra no era una decision factible, entre los bombardeos y la "ocupación" de algunos territorios donde se encuentran los arsenales.

Otro representante del ministerio de Defensa, Oleksandr Riabtsev, acusó a Moscú de usar estos mismos dispositivos, colocándolos en "ciudades, explotaciones agrícolas y estaciones de transporte público" en regiones al interior del territorio ucraniano. Durante su discurso, Kivshik no aludió a la oferta estadounidense de suministrar minas antipersonas al ejército ucraniano que, según Washington, serían empleadas para frenar el avance de las tropas rusas al este de Ucrania.

"Rusia ha cambiado sus tácticas. No está liderando con fuerzas mecanizadas, sino con fuerzas desmontadas. Por eso creemos que estas minas antipersona y la forma en que podrán usarse en el campo de batalla serán útiles para Ucrania", dijo la vice secretaria de Prensa del Pentágono, Sabrina Singh, en una conferencia de prensa. "Los ucranianos nos aseguraron que solo las utilizarán en Ucrania", aseguró la representante, antes de agregar que las garantías de su uso no afectarán la obligación de desminado del territorio una vez terminada la guerra.

La directora de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona (ICBL), Tamar Gabelnick, denunció que Kiev muestra "un desprecio flagrante a sus obligaciones" al usar las minas estadounidenses, en su territorio o en territorio ruso. "Estas armas no tienen lugar en la guerra en la actualidad. El pueblo ucraniano ya ha sufrido durante suficiente tiempo el horror de estas armas", dijo Gabelnick.