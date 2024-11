El presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra Rusia según declaró un funcionario del gobierno bajo condición de anonimato a AFP y publicaron el New York Times y el Washington Post. La decisión llega en medio de la transición al poder de Donald Trump, quien condenó el apoyo a Ucrania durante su campaña.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, presionó constantemente para lograr la autorización del uso del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército estadounidense (ATACMS) para atacar objetivos en territorio ruso. Su par Vladimir Putin había advertido que la aprobación de su uso se traduciría en una guerra entre la OTAN, que Estados Unidos lidera, y Rusia.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono estadounidenses han confirmado la decisión, como tampoco lo hizo el gobierno ucraniano.

Cambio de postura

La autorización es un cambio significativo en la política estadounidense al interior de este conflicto, frente al cual Trump prometió limitar la ayuda norteamericana a Ucrania.

Los periódicos The New York Times y The Washington Post publicaron, citando fuentes anónimas, que la decisión habría sido tomada en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas en el terreno de combate por parte de Rusia.

Según informes de inteligencia, alrededor de 10.000 soldados de Corea del Norte se sumaron a las filas rusas para intentar retomar el control del territorio capturado por las tropas ucranianas en la región de Kursk.

Esta decisión, según subrayan las fuentes, es una señal a Pyongyang de cesar su envío de tropas hacia Rusia. Según la fuente citada por el Washington Post, la presencia de las tropas norcoreanas es un "costoso error" que Estados Unidos repagará autorizando ataques aéreos, que se centrarán en la región de Kursk con "un efecto muy específico y limitado" en el campo de batalla, para evitar una posible escalada.

Traspié en la transición

De confirmarse, la orden de Biden podría ser un apoyo importante para Ucrania, justo antes de la transición al gobierno de Donald Trump en enero, quien prometió acabar con la guerra en Ucrania en repetidas ocasiones.

Trump, que durante su discurso de victoria dijo querer "acabar con todas las guerras", tiene la posibilidad de optar por un acuerdo con el presidente ruso, por lo cual la autorización de misiles de largo alcance podrían influir en la posición de Ucrania en futuras negociaciones, según sugiere el Washington Post.

El presidente saliente, durante su mandato, se había mantenido en contra de cualquier escalada, que él sentía podría arrastrar a Estados Unidos y otros miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia.

De esta forma, Trump, que fue sumamente crítico sobre el apoyo que la administración de Biden le proporcionó a Ucrania, se encontrará involucrado de forma directa en el conflicto una vez que asuma su cargo en poco más de dos meses.