La presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provinica de Buenos Aires (CNPBA), Laura Salzman intimó judicialmente al influencer Santiago Maratea a que se retracte de sus dichos en Instagram "contra la profesión y los profesionales matriculados en la ley 13272 y reglamentaciones complementarias".

La legislación que cita Salzman sigue vigente, pero a Maratea, que responde las acusaciones desde su cuenta de IG, el hecho de estar incurriendo en un delito no parece importarle.

Aunque el ministro que destroza regulaciones y hoy está en el ojo de la tormenta por la desidia de la ANMAT en la tragedia dle fentanilo no llegó a meterse con los y las profesioanles de la nutrición, como si lo hizo con los guías turísticos, los prácticos portuarios y el transporte de pasajeros, su ejemplo y su espíritu parecen ganar adeptos, especialmente en el mundo desregulado y casi irregulable de las redes sociales.

Clima de época

Desde hace alrededor de un mes, Maratea promociona en sus redes un té marca Prunex, que supuestamente tiene propiedades desinflamatorias para el aparato digestivo. En su último posteo, que motivó la mencionada carta documento, Maratea remata con "que los nutricionistas no te digan lo que podés tomar o no".

En su respuesta, Salzman además le advierte que "promociona y facilita la práctica ilegal del instrusismo profesional" y que al hacerlo "denigra a la profesión y sus practicantes sin fundamento alguno", a la vez que advierte de los riesgos para la salud y para la vida de terceros que esa práctica conlleva. Parece una obviedad, pero...

El discurso de Maratea va en línea tanto con la idea de libertad económica que predica Sturzenegger, como con "las ideas de la libertad" a las que suele referirse el presidente Milei. Podríamos decir, en este caso puntual, que se trata de mínima de la libertad de dejarse engañar y, de máxima, de la libertad de intoxicarse o envenenarse.

Pero hay más. En su texto Infocracia (2022), el filósofo coreano Byun Chul Han habla de la "falsa sensación de libertad" que le provee al individuo el mundo digitalizado. En ese mismo texto, desarrolla y explica un concepto central para entender la época: el de la creencia.

La creencia, afirma el escritor, sustituye a la opinión y a la argumentación. A diferencia de estas, que pueden somterse a debate o discusión. Es, en buena medida, la consecuencia de vivir en un universo limitado por algoritmos que sólo nos permiten acceder a aquello que nos complace y refuerza nuestras opiniones previas.

El concepto es más que útil a la hora de intentar entender fenómenos recientes como el terraplanismo o la quema de barbijos, que tienen en común con las recomendaciones de Maratea el más absoluto desprecio por el conocimiento científico.

Claro que todos tienen una opinión o, al menos, tienen derecho a tenerla. Peor, por ejemplo, a la hora de discutir la forma de la tierra, ¿vale lo mismo la mía que la de un doctor en astronomía? O, en el caso de los barbijos, ¿tiene la opinión de mi vecino la misma importancia que la de un infectólogo?

La respuesta es obvia y es la misma para la controversia entre Maratea y los nutricionistas. Con el agravante, que se suele soslayar, de que muchas de esas opniones son rentadas, pero ese acuerdo económico se solapa o se esconde, para darle a la recomendación mayor verosimilitud. Este es el principio de la que Han denomina "infodemia" y sobre lo que hace una advertencia: la "infodemia" corre más rápido que la verdad y por eso es inmune a ella. No alcanza con la verdad para combatirla.

Curiosamente, el de las nutricionistas no es el único frente que tiene abierto el té mágico, un producto de origen peruano. Un ejército de infuencers lo promociona, pero otro equivalente advierte que se trata de una estafa piramidal: una representación casi perfecta de la época que atravesamos.

Santiago Maratea se hizo famoso por realizar colectas solidarias para distintas causas, algunas bastante controvertidas. También tuvo un acercamiento al Pro, especialmente a la figura de Patricia Bullrich, que en algún momento sonó como posible candidata a presidenta de Independiente.

En 2023, Fabián Doman renunció a la presidencia del club a poco de asumir y lo remplazó el vice, Néstor Grindetti, históricamente vinculado a Socma y luego al Pro. Entonces, pesaban sobre el club múltiples inhibiciones y un riesgo cierto de volver a la segunda categoría del fútbol nacional.

Entonces, Maratea apareció como la cara visible de una colecta para salvar al club, que fue a la vez una colecta para salvar al Pro, cuya suerte estaba definitivamente atada a la gestión de Grindetti. Hay que reconocerle al influencer su habilidad para surfear las corrientes ideológicas de su tiempo, siempre en beneficio propio.



