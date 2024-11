El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió una denuncia por un presunto caso de acoso sexual ocurrido hace una década, la cual fue rechazada tanto por la vocera del Gobierno como por el abogado del mandatario, quienes afirmaron que la acusación es falsa, carece de sustento y que las pruebas que lo demuestran ya fueron presentadas a la Fiscalía. Además, se dio a conocer en las últimas horas que la denunciante de Boric protagonizó hechos delictivos y que fue enviada a sesiones de salud mental tras casos de violencia intrafamiliar.

La noticia de la denuncia saltó inicialmente cerca de la medianoche del lunes en los medios locales, que citaban un comunicado de la Presidencia que no aparecía en ninguno de los canales oficiales. Y solo se confirmó al amanecer después de que el letrado, Jonatan Valenzuela, aclarara que la denuncia se interpuso en septiembre, que lo había hecho una antigua compañera de Boric durante su pasantía en su ciudad natal de Punta Arenas en 2014 y que el mandatario había entregado a la fiscalía de región meridional de Magallanes 25 correos electrónicos en los que se podía comprobar que el acoso fue sufrido por el propio Boric.

"Desde junio del año 2013 y hasta el año 2014 mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra. Esto ha tenido ahora como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía regional de Magallanes el pasado 6 de septiembre del año 2024", dijo el letrado.

"Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente", subrayó Valenzuela, antes de insistir en que desde entonces y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de contacto entre ambos.

Tras la declaración de Valenzuela, la prensa chilena publicó parcialmente algunos de los mensajes que habían sido filtrados, los cuales dejaban entrever que la mujer admiraba a su compañero, entonces presidente de la Federación Chilena de Estudiantes (FECH), y que esperaba poder entablar una relación sentimental con él.

A medida que avanzaron los meses, el tono de los mensajes de la mujer pasó de la frustración al insulto y la rabia, en particular después de haberle enviado presuntamente siete fotografías íntimas, las cuales le exigió no compartir con nadie, mientras que el mandatario solo respondió a varios de ellos con signos de interrogación y sorpresa, según los mensajes difundidos por la prensa.

El Gobierno niega los hechos

Horas después de la declaración del abogado, la portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, afirmó que la denuncia contra el presidente Boric no tiene sustento. "Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido ni citado ni requerido aún por la Fiscalía", indicó Vallejo en una declaración oficial desde el palacio presidencial La Moneda.

Vallejo denunció, asimismo, que el mandatario fue víctima de una "dinámica de hostigamiento" y precisó que las imágenes de contenido sexual le fueron enviadas sin solicitud ni consentimiento. "Desde 2014 no ha existido ninguna comunicación entre ambos y nunca hubo ninguna relación de cercanía, de amistad o afectiva (...) Es recurrente que personas expuestas públicamente tengan tipos de acoso mediante redes sociales y correos electrónicos y no siempre se denuncian", subrayó Vallejo, quien también negó que Boric reenviara las imágenes.

La portavoz explicó además que Gabriel Boric fue informado de la denuncia en su contra el pasado 24 de septiembre, entregó los correos a la Fiscalía el 22 de octubre y que la investigación se hizo pública el lunes, dos meses después, por recomendación del abogado. "Lo que necesitamos, como Gobierno y como país, es que rápidamente se esclarezcan los hechos y que la investigación avance", agregó Vallejo.

La denuncia sucede en medio de un aprovechamiento de la oposición para criticar al gobierno por una supuesta violación perpetrada por el exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, quien está en prisión preventiva desde hace dos semanas por presuntamente agredir a una mujer de su equipo.

La denunciante

Mientras tanto, el medio The Clinic reveló que la mujer que denunció a Boric tiene antecedentes penales. Uno de los delitos que protagonizó fue el pasado 9 noviembre, dos meses después que se realizara la denuncia en contra del Presidente Boric, en una estación de servicio de camino Troncal N°1833", precisó el portal.

Según la documentación del caso, la mujer sacó un cuchillo con el cual amenazó a las empleadas del local y sustrajo dinero de la caja registradora y especies, siendo filmada por cámaras de seguridad, lo que permitió a Carabineros la detención en su mismo domicilio. “Por este hecho la mujer fue condenada a la pena de tres años y un día, que fue sustituida por libertad vigilada intensiva”, añadió el medio chileno. Actualmente se encontraría bajo esta medida cautelar.

La denunciante también atravesó un proceso judicial en 2021, como imputada por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar. Por este proceso la mujer tuvo que asistir a sesiones con un especialista en de salud mental ordenadas por el tribunal.

A principios de este año, la mujer recibió otra denuncia por violencia intrafamiliar, donde su expareja la acusó de amenazas. Ella habría estado bajo la influencia del alcohol. Asimismo. The Clinic aseguró que en septiembre de este año, posterior a conocerse la denuncia contra Boric, la mujer enfrentó otro proceso judicial “por el delito de amenazas simples y desórdenes públicos". Ello ocurrió el pasado 26 de septiembre. Por esta situación, sus vecinos llamaron a los Carabineros acusando que en el interior de su departamento se escuchaban gritos de una persona menor de edad. De acuerdo con la publicación los carabineros que rspondieron a la llamada recibieron amenazas e incluso golpes en el proceso.