El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles con el presidente saliente, Luis Lacalle Pou, para coordinar la transición presidencial. Tras el encuentro, confirmó que este jueves viajará a Brasil para conversar con el presidente Lula Da Silva y anunció que el senador Alejandro Sánchez asumirá como secretario de la Presidencia.

"Fue una conversación muy frontal, clara y con mucha voluntad de que (el traspaso de mando) sea aceitado, ágil y como estamos acostumbrados los uruguayos, en todos los procesos de transición, sin demoras, sin sobresaltos, para que en marzo tengamos todos los datos, toda la información y todo el equipo en la cancha”, expresó Orsi sobre la reunión, durante una rueda de prensa realizada en la Torre Ejecutiva de Montevideo (sede de la Presidencia).

"Acordamos algunas cosas que son obvias y necesarias para un proceso de transición y a partir de ahora sí empieza un proceso, un trabajo que es arduo. Lo primero que tenemos para decir es que las puertas están bien abiertas para trabajar de manera tranquila, con todo sobre la mesa, con los materiales preparados y con las condiciones dadas para poner a trabajar los equipos sobre la cancha", señaló el mandatario electo.

Asimismo, contó que ambos llegaron a un acuerdo de que cuando haya un tema de importancia y de relevancia Lacalle Pou se pondrá en contacto con él. "Lo bueno de todo esto es que la decisión del presidente fue: no voy a hacer nada que tenga nivel de importancia fundamental sin antes por lo menos avisar. Es un compromiso clarísimo", remarcó.

Mercosur y relación diplomáticas

Según indicó Orsi, durante la reunión con Lacalle Pou se abordaron temas relacionados con el Mercosur y específicamente con Brasil. Entre ellos, destacaron una licitación que ese país tiene encaminada para el puente sobre el río Yaguarón y otra para el dragado del canal San Gonzalo, que conecta la laguna Merín con la laguna de los Patos.

"En el día de mañana yo haré una visita al presidente Lula en Brasilia, donde llevo como tema central la posibilidad que se acelere este proceso, porque me consta que no había avanzado mucho no por falta de voluntad de Brasil, sino porque las circunstancias de una licitación a veces hacen que las cosas se demoren", puntualizó.

Además, Orsi confirmó que el próximo 6 de diciembre acompañará a Lacalle Pou, por invitación del presidente saliente, a la Cumbre del Mercosur que se realizará en Montevideo.

El frentamplista respondió a la pregunta sobre la posible asistencia del presidente venezolano Nicolás Maduro a su asunción, aclarando que "las relaciones son entre Estados y no entre presidentes, y Uruguay las tiene que respetar, en la medida que hay un vínculo diplomático con otro Estado". En este sentido, agregó que, si bien actualmente existen dificultades diplomáticas con Venezuela, confía en que esas relaciones se podrán encaminar con el tiempo.

El futuro gabinete

Orsi confirmó que el senador electo por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, será el secretario de la Presidencia de la República durante el período de gobierno que comenzará el próximo 1 de marzo y se extenderá por cinco años. Además, estará encargado de la comunicación entre los actores de los gobiernos entrante y saliente.

Apenas hizo el anuncio, Sánchez expresó su agradecimiento. "Agradezco la confianza de Yamandú Orsi por haberme convocado a ocupar el cargo de secretario de Presidencia. Siempre con el compromiso de trabajar por un Uruguay mejor para todas y todos. Sabremos cumplir", escribió en su cuenta de la red social X.

Consultado sobre el resto de su gabinete, Orsi confirmó que, por ahora, el único designado sigue siendo Gabriel Oddone como futuro ministro de Economía y Finanzas. También adelantó que su intención es nombrar al equipo completo de una sola vez, en lugar de hacerlo de forma escalonada.

El mandatario electo dijo ser consciente de que se publicaron en las últimas horas varias listas de posibles candidatos a ocupar ministerios, pero aclaró que, en cada una de las áreas tiene entre cuatro o cinco opciones. También descartó incorporar a referentes de la coalición de gobierno en su eventual gabinete. “Donde existe la posibilidad de cargos de contralor no tengo dudas, vamos a seguir en la misma línea, pero no lo tengo pensado para el gabinete”, dijo.

No obstante, dijo que no descarta responsabilidades de segundo y tercer nivel, con características técnicas. “Hay gente que viene trabajando hace años muy bien y su filiación política no se conoce o no interesa”, señaló.

La actividad granjera

Durante la conferencia de prensa, Yamandú Orsi subrayó la importancia de brindar una protección especial al sector de la granja en Uruguay, diferenciándolo del resto de la producción agropecuaria. Según explicó, la actividad granjera es única y enfrenta desafíos particulares que justifican una mayor atención. "Cuando desaparece un granjero después no vuelve, cuando un producto entra y te lleva puesto después es difícil que vuelvas a producirlo", manifestó.

Orsi sostuvo que, aunque ya existen instituciones y herramientas para el sector, es necesario potenciarlas y escuchar más a los propios productores, considerando su carácter esencial para la economía del país.