En este contexto, y aclarando todos ellos que las mediciones del INDEC son técnicamente limpias, cada vez son más los economistas y consultores que analizan por qué la plata no alcanza y vinculan eso, en parte, a las mediciones de inflación con canastas viejas.

Juan Manuel Telechea, economista y titular de ITE, publicó un artículo en el portal Cenital asgeurando que "ojo, que los ponderadores no estén actualizados no significa que el IPC no contemple los aumentos de precios en esos rubros. Lo que sucede es que no capta el efecto en su totalidad, sobre todo en los casos donde se comportaron muy distinto del resto. Lo bueno es que esto se puede calcular, para eso lo que hay que hacer es medir la canasta del IPC, pero utilizando los ponderadores de la ENGHO 2017-2018".

A continuación, cita un informe de la consultora Vectorial, de Haroldo Montagú y Eduardo Hecker, que muestra que "los cambios más importantes se encuentran en el mayor peso que tienen en la actualidad el gasto en servicios, (gas, luz, agua y, en menor medida, el transporte, la comunicación y la educación); y, por otro lado, la reducción relativa en los bienes (alimentos y bebidas, equipamiento del hogar e indumentaria). Los primeros incrementaron 8,5 puntos su participación, a costa de los últimos, que se redujeron 6,2 puntos". Consideraciones similares hicieron las consultoras Econviews, más cercana al Gobierno, y EPyCA, la firma de Martín Kalos.

Agrega Telechea que, "entonces, acá es donde podemos entender por qué puede existir una diferencia entre lo que publica el INDEC y la percepción individual de cada persona. Insistimos que eso no significa que la inflación esté mal medida o que no esté bajando de manera sostenida como muestran los datos oficiales. Todo eso es indudablemente cierto. Como también es cierto que la metodología se puede (y se debería) mejorar, de modo de captar con mayor precisión los patrones de consumo de la gente. Esto es algo que ya fue anunciado por el titular del INDEC, Marco Lavagna, hace unos meses, y que supuestamente ya debería haberse implementado, pero se sigue demorando".