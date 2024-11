El gobernador Axel Kicillof encarará este viernes una extensa agenda en la “Patagonia bonaerense”, con una amplia recorrida con buena parte de su gabinete al distrito más austral del mapa provincial, Carmen de Patagones.

El Municipio está a cargo del intendente Ricardo Marino, de Unión por la Patria, que lo recuperó para el peronismo en las últimas elecciones. El hombre forma parte del esquema renovador de Sergio Massa, pero sostiene diálogos con el Gobierno bonaerense.

La recorrida incluirá la presencia de un buen número de funcionarios, dado que el gobernador tendrá agenda no solo en la ciudad cabecera, sino también en las localidades de Villalonga y Stroeder.

Según adelantó el Gobierno, la visita de gestión incluirá la entrega de una combi para la Escuela Especial 502 de Villalonga, que transportará 30 estudiantes por día; la inauguración del edificio del Centro de Educación Física N°6; la entrega de una ambulancia en Stroeder con inversión de 150 millones de pesos y más tarde la entrega de 220 escrituras en Patagones y de netbooks a chicos de escuelas rurales y especiales del distrito.

La Sexta, una sección con el peronismo en reconstrucción

De los 22 distritos que componen la Sexta sección, cinco están a cargo de intendentes alineados a la Casa de Gobierno. Se trata de Alejandro Acerbo, de Daireaux; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Alfredo Fisher, de Laprida; Rodrigo Aristimuño, de Coronel Rosales y Julio Marini, de Benito Juárez.

Ese grupo empezó a funcionar de manera homogénea hace tiempo, y si bien desde esas filas reconocen que la sección está “ordenada”, nadie quiere dejar nada librado al azar. Especialmente porque el 2025 será tiempo del armado de listas en esa sección electoral que incluye a la poderosa Bahía Blanca.

“Políticamente, estamos tratando de ordenar mejor un funcionamiento en el territorio, los cercanos al gobernador”, dijo a Buenos Aires/12 un hombre de peso en la región, que prefirió el anonimato.

La misma voz, que tiene conexión directa con la Casa de Gobierno de La Plata, analizó que la Sexta “está bastante ordenada comparada con las demás”, por lo que consideró “un desafío importante” lo que venga a futuro.

El lunes, en el marco de la habitual conferencia de prensa en La Plata, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue consultado sobre la puesta en marcha de las “mesas de Axel” en distintos puntos de la provincia.

Sin entrar en los debates internos, el funcionario agradeció a las y los militantes y dirigentes que se pusieron esa empresa la hombro: “Son compañeros que se organizan para apoyar al gobernador, a sus ministros y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros les agradecemos porque, en tanto tengamos el mayor apoyo político posible, nosotros tenemos más potencia política y en la gestión para seguir reclamando lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y para poder llevar adelante nuestras políticas”, dijo.

En la Sexta, que el año que viene pone en juego las once bancas que le corresponden en la Cámara de Diputados, esa ingeniería ya se puso en marcha. Según pudo conocer este medio, una de las que ya tomó forma es justamente la de Bahía Blanca, un distrito de peso político-electoral.

Unión por la Patria posee cuatro bancas por esta sección en la Cámara baja, todas de diversas tribus de la coalición. Mientras Maite Alvado y Alejandro Dichiara se ubica en la órbita de Máximo Kirchner, Fernanda Bevilacqua reporta al Frente Renovador y el histórico Carlos "Cuto" Moreno se alinea con el gobernador.

En las elecciones de 2023, donde la sección eligió senadores, Unión por la Patria quedó ubicada como una segunda fuerza detrás (y en un lugar muy peleado) del entonces Juntos y con poca diferencia de La Libertad Avanza.

Aun así, durante el turno electoral que se presentaba complejo para el peronismo logró recuperar distritos clave como Bahía Blanca, Coronel Rosales o Carmen de Patagones. Con todo, el peronismo sabe que tiene trabajo que hacer.

El armado de las mesas continuará, aunque con excepciones: “Donde hay un intendente del gobernador, no tiene sentido”, dijo un armador provincial. Con todo, la expectativa por la llegada del mandatario y compañía al sur, bien sur, bonaerense no deja de entusiasmar, incluso a sus vecinos de Viedma, en Río Negro, donde ya comenzaron a pensar en una visita de Kicillof en calidad de dirigente justicialista, aunque ésta no fue confirmada por su equipo.

No sería de asombrar, porque el mandatario ya mantuvo un encuentro con dirigentes peronistas en su paso por Chubut, provincia gobernada por el PRO.