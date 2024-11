El cofundador de Facebook y presidente de Meta, Mark Zuckerberg (foto), se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, este miércoles, en un intento de reconciliación, según lo informado por el The New York Times y el The New York Post.

El propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp viajó a Palm Beach un día antes del encuentro, durante el cual ambos intercambiaron amabilidades en un intento de reparar su relación, que en el pasado ha estado atravesada por tensiones. Según informó el NYT, los dos habrían sostenido llamadas privadas durante el verano.

Trump ha acusado a Meta de censurar sus opiniones, y las de otras voces conservadoras, en repetidas ocasiones. Facebook figura entre las redes sociales que vetaron a Trump luego del ataque contra el Capitolio en 2021, bajo la acusación de difundir informaciones falsas sobre la elección.

Reconciliación en un "momento crucial"

"Mark agradeció la invitación para cenar con el presidente Trump y la oportunidad de reunirse con miembros de su equipo para hablar sobre la próxima Administración", señaló un representante de Meta en un comunicado enviado a los medios estadounidenses, en el que señaló que es un "momento crucial para el futuro de la innovación en Estados Unidos".

Para el futuro jefe adjunto del gabinete trumpista, Stephen Miller, el magnate de las redes sociales "quiere apoyar la renovación nacional de Estados Unidos", según declaró a Fox News el miércoles.